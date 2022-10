Hefei, China (ots/PRNewswire) -Am Mittwoch fand in Hefei, der ostchinesischen Provinz Anhui, eine Felddemonstration und eine technische Sitzung zum wassersparenden und dürreresistenten Reis (WDR) statt, wobei online und offline über WDR diskutiert und Meinungen ausgetauscht wurden.Branchenexperten, darunter Forscher, Regierungsbeamte und Pflanzenproduzenten, die an der Veranstaltung teilnahmen, meinten, dass wassersparender und dürreresistenter Reis der Schlüssel zu einer qualitativ hochwertigen Feldfruchtproduktion sei.He Fengyang, Vizebürgermeister der Stadt Hefei, sprach auf der Veranstaltung und sagte, dass Hefei sich bemühen werde, sich als "Stadt der Feldfruchtproduktion" zu etablieren, indem es führende Unternehmen kultiviere, wichtige Innovationsplattformen aufbaue und die Stadtplanung optimiere.Pan Xin, stellvertretender Leiter des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Provinz Anhui, stellte fest, dass der WDR eine neue Lösung für die qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Entwicklung in der Provinz darstelle, da er ungünstige Umweltfaktoren wie variables Wetter und die ungleichmäßige Verteilung der Wasservorräte mildern könne.Pan fügte hinzu, dass im Gebiet in Anhui 70 Prozent des gesamten WDR in China angepflanzt werden.Der Geschäftsführer der Fengda Group, Wu Zhiyong, sagte, dass das Unternehmen mit dem Shanghai Agrobiological Gene Center (SAGC) zusammenarbeite und eine neue Form der Kooperation zwischen Forschungsinstitut und Unternehmen schaffe. Die Fengda Group hat sich zu einer bedeutenden Förderorganisation für den WDR entwickelt.Der leitende Wissenschaftler des SAGC, Luo Lijun, legte auf der Veranstaltung einen Bericht vor, in dem er die Eigenschaften und die zukünftige Entwicklung des WDR vorstellt.Im Rahmen der Veranstaltung fand auch die Eröffnungsfeier des Innovationsverbandes der WDR-Industriekette statt.Darüber hinaus hat das SAGC während der Veranstaltung zwei Verträge mit Tencent Technology Beijing Co., Ltd. und der Bezirksregierung von Changfeng unterzeichnet, um eine weitere Zusammenarbeit zu sondieren.Man hat festgestellt, dass der von der SAGC entwickelte WDR Erträge von über 550 Kilogramm pro mu (1 mu = 0,067 Hektar) produzieren kann. Der WDR wird in China und anderen Ländern entlang der Neuen Seidenstraße propagiert und jährlich auf Pilot-Reisfeldern mit einer Gesamtfläche von drei Millionen mu in China angebaut.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/330385.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1916601/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1916602/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-wassersparender-und-durreresistenter-reis-ist-der-schlussel-zu-einer-qualitativ-hochwertigen-feldfruchtproduktion-sagen-experten-301645119.htmlPressekontakt:Gao Jingyan,+ 86 13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5341230