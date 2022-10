Die US-Börsen haben nach dem erneuten Kursrutsch vom Freitag ihre Verluste etwas ausgeweitet. Vor allem die Technologiewerte blieben am Montag unter Druck. Am Aktienmarkt sind die Investoren vor der im Wochenverlauf beginnenden Berichtssaison und den am Donnerstag erwarteten Verbraucherpreiszahlen in Lauerstellung.Der Dow Jones Industrial fiel um 0,32 Prozent auf 29.203 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,75 Prozent auf 3.612 Zähler nach unten. Der Nasdaq 100 verlor 1,02 Prozent auf 10.927 ...

