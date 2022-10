Mary Kay teilt das Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion

Mary Kay Inc.,das sich seit Jahren für die Stärkung der Rolle der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt, hat anlässlich des Global Diversity Awareness Month eine Erklärung zu Diversity, Equity and Inclusion (DEI) veröffentlicht und in Verbindung mit dem World Inclusion Day einen Diversity, Equity and Inclusion Summit veranstaltet.

Julia A. Simon, Chief Legal and Chief Diversity Inclusion Officer at Mary Kay (Photo: Mary Kay Inc.)

Durch diese Bemühungen übernimmt Mary Kay die Verantwortung für sein DEI-Engagement, das auf drei grundlegenden Konzepten beruht: Verstehen durch Wissen, Einfordern von Maßnahmen und Sicherstellen eines nachhaltigen, transformativen Wandels innerhalb unseres Unternehmens, bei unseren Geschäftspartnern und in den Gemeinden, in denen wir tätig sind.

"Mary Kay verfolgt seit der Unternehmensgründung die Absicht, den Status quo in Frage zu stellen, und öffnet seit 1963 Türen für Frauen und diverse Gruppen. Wir glauben, dass der private Sektor eine entscheidende Rolle dabei spielt, einen sozialen Wandel einzuleiten. Im Rahmen unseres unternehmerischen Handelns engagieren wir uns für die Förderung der Vielfalt und die Sicherstellung der Inklusion in unserem Unternehmen. Wir sind uns im Klaren darüber, dass der Kampf um Gleichberechtigung über unsere Mauern hinausgeht. Aus diesem Grund setzen wir uns für die Bemühungen in den Gemeinschaften ein, die wir rund um den Globus erreichen", so Julia A. Simon, Chief Legal und Chief Diversity Inclusion Officer bei Mary Kay.

Unternehmenserklärung zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion

Unser Standpunkt

Als weltweit tätiges Unternehmen sind wir der Auffassung, dass unsere Vielfalt eine Stärke ist, die Innovation und Wachstum fördert. Wir wollen uns an unseren Gründungswerten und -zielen orientieren, wir feiern Vielfalt und kultivieren seit fast 60 Jahren einen inklusiven Arbeitsplatz sowie eine inklusive Gesellschaft.

Mary Kay wurde von einer Frau gegründet, die sich den Geschlechternormen ihrer Zeit verweigerte und Barrieren durchbrach, zu einer Zeit, als kaum ein Drittel der amerikanischen Frauen berufstätig war. DEI ist daher das Herzstück von Mary Kays Mission, die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben.

Wir haben uns intern verpflichtet, die Vielfalt zu fördern und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter in unserem Unternehmen eine Stimme haben. Wir sind in fast 40 Märkten vertreten und glauben, dass DEI der Schlüssel für unsere Arbeitsweise ist, weshalb wir im Laufe der Jahre konzertierte Maßnahmen ergriffen haben, um DEI als eine Kernstrategie für unser Geschäftswachstum zu integrieren. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem jeder Mensch seine Gedanken, Erfahrungen und Perspektiven zum Ausdruck bringen und mit anderen teilen kann, damit er sich gesehen, gehört und respektiert fühlt.

Mit unserer auf 10 Jahre angelegten Nachhaltigkeitsstrategie Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Heute das Leben bereichern für ein nachhaltiges Morgen) verfolgen wir einen ganzheitlichen DEI-Ansatz, der sich auf drei grundlegende Konzepte stützt: Wissen, Handeln und Veränderung.

Durch konkrete Schritte und Partnerschaften arbeiten wir kontinuierlich an der Umsetzung einer inklusiveren, vielfältigeren und gerechteren Kultur in unserem Unternehmen und in unseren Gemeinschaften. Wir engagieren uns für die Unterstützung von DEI-Bemühungen und das Erreichen unseres Ziels, durch Wissen zu verstehen, Maßnahmen zu fordern und einen nachhaltigen und dauerhaften Wandel sicherzustellen. Hierbei setzen wir auf die folgenden internen Schwerpunkte:

Förderung von DEI bei Mary Kay

Schulung und Einbeziehung der Mitarbeiter

Vielfältiges Produktportfolio

Lieferantenvielfalt und inklusive Beschaffung

Soziale Risiken in der Lieferkette

Repräsentation und Führungsrolle von Frauen

Mary Kay geht mit gutem Beispiel voran und spiegelt unseren Glauben an die Bedeutung einer verstärkten Vertretung und die Übernahme von Führungspositionen durch Frauen am Arbeitsplatz wider. Deshalb setzen wir unsere Werte und Verpflichtungen in die Tat um:

(Daten vom August 2022)

62 der weltweiten Arbeitskräfte sind Frauen

54 des Executive Teams besteht aus Frauen; 38 sind BIPOC

53 der Vice Presidents und darüber sind Frauen

57 der Directors und darüber sind Frauen

59 der Manager und darüber sind Frauen

70 der Marktführer sind Frauen

60 der Führungspositionen in unseren Top 10 Märkten sind von Frauen besetzt

Gendergerechte Beschaffung und Lieferantenvielfalt

(nur Daten zur Lieferkette in den USA vom Februar 2021)

66 unseres Procurement Teams sind Frauen

12 unserer indirekten Zulieferer werden von Frauen, Minderheiten oder Veteranen geführt

5 unserer direkten Zulieferer sind Frauen, Minderheiten oder Veteranen

Mitarbeiterbindung

41 der Mitarbeiter von Global Mary Kay arbeiten seit mehr als 10 Jahren für das Unternehmen.

47 der US-amerikanischen Mitarbeiter von Mary Kay arbeiten seit mehr als 10 Jahren für das Unternehmen

Orientierung an globalen Standards

2019 unterzeichnete Mary Kay die Women's Empowerment Principles und 2021 wurde das Unternehmen zu einem der Commitment Maker der Generation Equality Forum Action Coalitions, um den Fortschritt bei der Gleichstellung der Geschlechter zu beschleunigen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Da Mary Kay die Notwendigkeit erkannt hat, die Entwicklung weiter voranzutreiben, nimmt das Unternehmen am UN Global Compact Target Gender Equality Accelerator Programme 2022-2023 teil, um die Umsetzung der ehrgeizigen Unternehmensziele in Bezug auf die Vertretung und die Übernahme von Führungspositionen durch Frauen im Unternehmen und in unserer Lieferkette fortzusetzen.

Umgang mit Ungleichheiten aufgrund von Geschlecht und Rasse

Wir wissen, dass der Kampf für Gleichberechtigung nicht an unseren Mauern endet. Aus diesem Grund unterstützen wir die Bemühungen in unseren Gemeinschaften, Ungleichheiten aufgrund von Rasse und Geschlecht zu bekämpfen. Über unsere externen Partnerschaften und Kooperationen engagieren wir uns gegen Rassismus und Diskriminierung und verfolgen einen intersektionalen Ansatz. Dieser konzentriert sich auf den Abbau von Hindernissen für die Chancen von Frauen und Mädchen, die Minderheiten angehören.

Wirkungsvolle Unterstützung durch unsere externen Partnerschaften

Umgang mit genderspezifischer Gewalt

Stärkung der Führungsrolle und Beteiligung von Frauen

Förderung der Chancengleichheit im Bereich Bildung

Umgang mit Vorurteilen gegenüber neuen Technologien

Förderung der unternehmerischen Möglichkeiten für Frauen Überwindung der digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern Unterstützung einer gendergerechten Beschaffung



Wir erweitern unsere Partnerschaften, um ein unterstützendes Ökosystem für Unternehmerinnen zu schaffen, einschließlich unterrepräsentierter Frauen aus Minderheiten, indem wir die gendergerechte Beschaffung stärken und die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern durch den Women's Entrepreneurship Accelerator überwinden. Mit der Network for Teaching Entrepreneurship's World Series of Innovation unterstützen wir aufstrebende junge soziale Unternehmer im Alter von 13-24 Jahren, die sich mit einem bestimmten SDG oder einer unternehmerischen Herausforderung des 21. Jahrhunderts beschäftigen. In Zusammenarbeit mit der WE Empower UN SDG Challenge fördern wir soziales und gendergerechtes Unternehmertum und tragen in Kooperation mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen dazu bei, die Ziele für nachhaltige Entwicklung durch das Unternehmertum von Frauen im ländlichen Raum in Entwicklungsländern zu lokalisieren.

Durch unsere Partnerschaft mit der Congressional Black Caucus Foundation's National Racial Equity Initiative for Social Justice setzen wir uns für Rassengleichheit und Menschenrechte durch Forschung und öffentliche Politik im Kontext der Strafrechtsreform ein. Um Hindernisse beim Zugang zu Bildung aus dem Weg zu räumen, arbeiten wir jedes Jahr mit der Society of Cosmetic Chemists zusammen. Unterprivilegierte Studenten aus Minderheiten, die eine akademische Ausbildung im Bereich MINT anstreben, unterstützen wir mit den Madam C.J. Walker Stipendien.

In Anerkennung der unverhältnismäßig starken Auswirkungen von Gewalt auf Frauen und Mädchen reagieren wir auf die Geißel der genderspezifischen Gewalt in Konflikten und bei Katastrophen durch unsere globalen Partnerschaften mit CARE und dem UN Trust Fund to End Violence against Women. Darüber hinaus fördern wir die Vertretung und die Übernahme von Führungspositionen durch Frauen im öffentlichen Leben und in der Klimapolitik durch unsere Partnerschaften mit dem International Women's Forum und The Nature Conservancy.

Und schließlich befassen wir uns mit möglichen geschlechtsspezifischen Vorurteilen in neuen Technologien durch den Equal Rights Trust und arbeiten daran, sicherzustellen, dass KI-Technologien so konzipiert sind, dass sie Vielfalt und Integration fördern.

Für Mary Kay sind Vielfalt, Gleichberechtigung und Einbeziehung nicht nur bloße Worte - sie sind es, mit denen wir unser Ziel, das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern, erreichen können. Durch unsere unternehmerischen Bemühungen, unsere DEI-Verpflichtungen zu erfüllen, und durch unsere Partnerschaften mit Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt, um Ungerechtigkeiten aufgrund von Geschlecht und Rasse zu bekämpfen, ergreifen wir Maßnahmen und sorgen für einen transformativen Wandel in unserem Unternehmen, bei unseren Geschäftspartnern und in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.

ÜBER MARY KAY

Mary Kay Ash gehörte zu den ersten Frauen, die die gläserne Decke durchbrachen, und gründete 1963 ihr Traum-Schönheitsunternehmen mit dem Ziel, das Leben von Frauen zu bereichern. Aus diesem Traum ist ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeitern und -mitarbeiterinnen in nahezu 40 Ländern herangewachsen. Als Unternehmen, das die Entwicklung des Unternehmertums fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen auf ihrem Weg durch Bildung, Mentorenschaft, Fürsprache, Networking und Innovation zu unterstützen. Mary Kay engagiert sich für die Wissenschaft, die hinter der Schönheit steht, und stellt innovative Hautpflegeprodukte, dekorative Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Parfüms her. Mary Kay glaubt daran, das Leben heute für ein nachhaltiges Morgen zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen in aller Welt zusammen, die sich auf die Förderung von Business Excellence, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter marykayglobal.com. Sie finden uns auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

