Percona, ein führender Anbieter von Software, Support und Dienstleistungen für Open-Source-Datenbanken teilte heute mit, dass Ann Schlemmer, die bisher als President Verantwortung trug, formell die Position des CEO antritt. Peter Zaitsev, der bisherige CEO, wird sich in der Rolle des Gründers weiterhin strategisch für das Unternehmen einsetzen.

Der Beförderung von Ann Schlemmer zur CEO ist die jüngste Erweiterung ihres Verantwortungsbereichs während ihrer zehnjährigen Tätigkeit bei Percona. In den vergangenen zwei Jahren war Schlemmer als President bei Percona tätig. Seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2013 hatte Schlemmer mehrere Führungspositionen inne, darunter Senior Director of Consulting, Vice President of Customer Success und General Manager.

"Vorweg möchte ich Peter Zaitsev für seine vorbildliche Führung danken, mit der er die Entwicklung von Percona seit seiner Gründung vorangetrieben hat", kommentiert Ann Schlemmer, CEO bei Percona. "Ohne seine Führungsqualitäten wäre Percona heute nicht in dieser vorteilhaften und vielversprechenden Position. Als neue CEO bei Percona werde ich Peters Erbe der Open-Source-Exzellenz fortführen und auf diesem Fundament aufbauen, um Percona zu noch größeren Erfolgen zu führen. Es war nie so spannend wie heute, dem Team von Percona anzugehören."

Obwohl Peter Zaitsev die meisten Führungsaufgaben abtritt, wird er weiterhin die Entwicklung von Percona beeinflussen und sich auf vielfältige Weise mit Kunden und Mitarbeitern austauschen, etwa über Vorträge auf Konferenzen, die Teilnahme an Webinaren, das Verfassen von Blogbeiträgen und den Austausch mit der breiteren Percona-Community.

"Da Percona weiterhin unsere größten Erwartungen und kühnsten Träume übertrifft, ist dies der ideale Zeitpunkt, die Führung an die am besten geeignete Person zu übergeben, um eine noch ambitioniertere Vision zu entwickeln und zu verwirklichen", so Zaitsev. "Ich habe volles Vertrauen, dass Percona bei Ann [Schlemmer] und allen übrigen Mitgliedern des Executive Management Teams (EMT) in guten und fähigen Händen ist, um als Unternehmen zu wachsen und der Open-Source-Community auch in Zukunft dienen zu können, wie wir es in den vergangenen 16 Jahren getan haben. Diese Führungswechsel ist der beste Beweis für mein Vertrauen in Percona als Unternehmen und das Team hinter dem langjährigen Erfolg von Percona und unseren Kunden."

Die personellen Veränderungen reflektieren den beschleunigten Wachstumskurs von Percona im Zusammenhang mit dem kürzlich erfolgten Einstieg in das DBaaS-Segment und der Ankündigung der neuen Percona Platform. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen ein annualisiertes Wachstum von 20 bei den Softwaredownloads der zurückliegenden 12 Monate. Die Verlängerungsraten stiegen von 72,9 im Geschäftsjahr 2020 auf 83 im Geschäftsjahr 2021. Auch die Zahl der Mitarbeiter des Unternehmens verzeichnete einen Anstieg von etwa 200 im Jahr 2020 auf derzeit über 350.

