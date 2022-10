US-Wettbewerber AMERICAN TOWER soll einem Gerücht zufolge in das Bieterrennen um einen nicht genannten Anteil am Funkmast-Betreiber einsteigen. Insider sprechen davon, dass der US-amerikanische Betreiber von Telekommunikationsinfrastruktur ein Gebot prüft. VODAFONE plant bekanntlich, einen Teil seiner rd. 82-prozentigen Beteiligung an VANTAGE TOWERS zu verkaufen. Beim Auktionsverfahren sind bereits die Private-Equity-Firmen KKR, Global Infrastructure Partners und EQT involviert. Bei der spanischen CELLNEX TELECOM soll ebenfalls ein Angebot durchgerechnet werden. Mit rund 13 Mrd. € ist VANTAGE TOWERS kein Schnäppchen, auch wenn das Geschäft weitgehend krisenfest ist und durch 5G etc. weiter wachsen wird. Wir sehen uns das Schauspiel vom Seitenrand an.



