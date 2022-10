EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Hamburg, 11. Oktober 2022 ABOUT YOU berichtet robustes Ergebnis für Q2 2022/2023 und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr Umsatz in Q2 2022/2023 wächst um 8,9% auf 430,6 Mio. EUR trotz schwieriger makroökonomischer Bedingungen und schwächerem Konsumklima in Europa

Zahl aktiver Kund*innen (LTM 1 ) steigt weiter auf 12,3 Mio. an (+26,8%) und übertrifft Marktperformance im Fashion-E-Commerce

) steigt weiter auf 12,3 Mio. an (+26,8%) und übertrifft Marktperformance im Fashion-E-Commerce DACH-Segment mit Umsatzwachstum von 4,7% weiter auf profitablem Wachstumspfad trotz starken Rückgangs der Verbraucherstimmung, insbesondere in Deutschland

Segment Rest of Europe (RoE) verzeichnet mit 28,6% starkes Umsatzwachstum, angetrieben von einer teilweisen Erholung der CEE-Märkte und fortlaufenden Investitionen in neuere nordische und südeuropäische Märkte

Segment Tech, Media and Enabling (TME) erzielt Umsatzwachstum von 17,0%, unterstützt durch Anstieg von Neukunden und Upselling weiterer B2B-Produkte an Bestandskunden

Fortlaufende Investitionen in strategische Wachstumsinitiativen und Kostenstruktur, die auf höheren Umsatzwachstumserwartungen basierte, resultieren in bereinigtem EBITDA 2 auf Gruppenebene von -42,8 Mio. EUR (Marge: -9,9%)

auf Gruppenebene von -42,8 Mio. EUR (Marge: -9,9%) Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 bestätigt mit Umsatzwachstum von 10% bis 20% und bereinigtem EBITDA von -120 bis -140 Mio. EUR sowie das Ziel, Gewinnschwelle auf Ebene des bereinigten EBITDA bis 2023/2024 zu erreichen Die ABOUT YOU Holding SE (gemeinsam mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "ABOUT YOU", "Konzern" oder "Gruppe") eine der am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen Europas, hat heute robuste Ergebnisse für das zweite Quartal 2022/2023 bekanntgegeben. Trotz anhaltender makroökonomischer Unscherheit machte die Gruppe weiterhin deutliche Fortschritte bei der Umsetzung seiner operativen und strategischen Prioritäten. ABOUT YOU hat zudem seine am 13. September 2022 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 bestätigt. Aufgrund der makroökonomisch schwierigen Lage, die sich u. a. in einem rückläufigen Konsumklima in ganz Europa widerspiegelt, und zu höheren Lagerbeständen in der gesamten Modebranche sowie steigendem Preisdruck geführt hat, hatte ABOUT YOU seine Prognose angepasst. Trotz der Auswirkungen dieser Entwicklungen auf das Kundenverhalten konnte ABOUT YOU im zweiten Quartal 2022/2023 die Zahl der aktiven Kund*innen um 26,8% auf 12,3 Mio. und den Umsatz um 8,9% auf 430,6 Mio. EUR steigern. Damit übertraf die Gruppe die Performance des Fashion-E-Commerce-Marktes insgesamt. Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU: "Unsere Performance im zweiten Quartal ist ermutigend - und das trotz einer Verlangsamung des Wachstums des globalen Mode-E-Commerce-Marktes sowie anhaltender makroökonomischer Unsicherheit. Dies ist ein Beleg für die Widerstandsfähigkeit und Einzigartigkeit unseres Geschäftsmodells. Wir behalten die möglichen Auswirkungen der anhaltenden Marktvolatilität im Blick und haben unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 entsprechend angepasst. Wir sehen das aktuelle Umfeld aber auch als Chance für die gesamte Fashion-E-Commerce-Branche, sich auf höhere Profitabilität statt kurzfristiges Wachstum zu fokussieren, und erwarten eine Phase der Marktkonsolidierung. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Basis geschaffen haben, um auch weiterhin besser als der Markt zu performen. Unsere solide Cash-Position wird uns ermöglichen, noch stärker zu wachsen, sobald sich das Marktumfeld verbessert." Die anhaltende makroökonomische Unsicherheit wirkt sich weiterhin auf das Kundenverhalten aus und führte im zweiten Quartal zu einer niedrigeren durchschnittlichen Warenkorbgröße pro Kund*in. Gleichzeitig hat das verbesserte Produktangebot von ABOUT YOU zu einem Anstieg der Anzahl durchschnittlicher Bestellungen pro Kund*in geführt. Die durchschnittliche Warenkorbgröße (LTM) sank um 5,2% auf 55,5 EUR, was auf einen leichten Anstieg des Rabattniveaus sowie eine höhere Retourenquote im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist. Infolge einer erweiterten Produktpalette, eines verbesserten Kundenerlebnisses und einer erhöhten Markenbekanntheit stieg die durchschnittliche Bestellhäufigkeit pro Kund*in jedoch um 4,2% auf durchschnittlich 3,0 Bestellungen. Das DACH-Segment von ABOUT YOUs Commerce-Geschäft erzielte im zweiten Quartal 2022/2023 ein Umsatzwachstum von 4,7% auf 206,7 Mio. EUR. In Österreich und der Schweiz konnte ABOUT YOU weiterhin stark wachsen und erhebliche Marktanteile dazugewinnen, während sich insbesondere im deutschen Markt die Verschlechterung des Konsumklimas auswirkte. Die Umsatzerlöse im Segment RoE stiegen in Q2 2022/2023 um 28,6% auf 209,5 Mio. EUR. Diese Entwicklung wurde durch groß angelegte Medien- und Branding-Kampagnen getrieben, die zu einer Verbesserung in der Performance und Markenbekanntheit sowie zu einem gesunden Wachstum in den nordischen und südeuropäischen Märkten geführt haben. Das im Segment TME ausgewiesene B2B-Geschäft verzeichnete im zweiten Quartal 2022/2023 ein Umsatzwachstum von 17,0% auf 46,2 Mio. EUR. Die strategischen Fortschritte im Vertrieb sowie der Markenpositionierung von SCAYLE wirkten sich positiv auf den Umsatz aus, trotz eines Rückgangs der Online-Umsätze der B2B-Kunden angesichts der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit und starker Vergleichszahlen aus dem Vorjahr. Das Umsatzwachstum wurde darüber hinaus durch den Verkauf weiterer B2B-Produkte an Bestandskunden unterstützt, was zu einer Umsatzsteigerung mit einzelnen Kunden geführt hat. Die aktuelle makroökonomische Unsicherheit hat die Rentabilität von ABOUT YOU im zweiten Quartal 2022/2023, bedingt durch eine Verlangsamung des Umsatzwachstums und einer Kostenstruktur, die auf eine Erholung des Geschäfts ab dem zweiten Quartal ausgelegt war, unter Druck gesetzt. Dies hat zu einem Anstieg der Fulfillmentkosten im Verhältnis zum Umsatz geführt. Der Anstieg des Fulfillment-Aufwands im Vergleich zum Umsatz lässt sich auf eine Kombination aus temporären Effekten, die in den kommenden Quartalen abnehmen dürften, sowie strukturellen Effekten zurückführen, die voraussichtlich längerfristig anhalten werden. Vor diesem Hintergrund beläuft sich das bereinigte EBITDA in Q2 2022/2023 auf -42,8 Mio. EUR (Q2 2021/2022: -13,1 Mio. EUR), was einer bereinigten EBITDA-Marge von -9,9% (Q2 2021/2022: -3,3%) entspricht. Hannes Wiese, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU: "Die aktuelle wirtschaftliche Lage hat den Druck auf den Markt für Fashion-E-Commerce erhöht. Prognosen zum Konsumentenverhalten werden dadurch erschwert. Wir gehen davon aus, dass die schwierigen Marktbedingungen länger anhalten, haben aber schnell reagiert und konzentrieren uns auf Maßnahmen, die uns erlauben langfristig auf unseren Wachstumskurs zurückzukehren und die Marktvolatilität zu bewältigen. Unsere Erfolgsbilanz ist stark und unser Kerngeschäft ist widerstandsfähig." Wie schon zum Börsengang kommuniziert, strebt ABOUT YOU weiterhin an, bis zum Geschäftsjahr 2023/2024 auf der Ebene des bereinigten EBITDA die Gewinnschwelle zu erreichen. Es hat mit einer Reihe von umfangreichen Maßnahmen auf die aktuelle wirtschaftliche Lage reagiert, um die Lagerbestände und Logistik zu optimieren. Darüber hinaus werden die Marketing- sowie Personalplanung von ABOUT YOU angepasst. Der Aktionsplan umfasst folgende Maßnahmen: Anpassung der Bestellungen für die Herbst/Winter-Kollektion 2022 sowie Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023

Verschärfung und Vereinheitlichung der Renditeziele im Marketing sowie Senkung der Content- und Medienkosten

Optimierung der Stückkosten in der Logistik sowie Ausbau des Partnergeschäfts

Verlangsamung der Neu-Einstellungen in nicht-technischen Funktionen

Einführung eines Programms zur Steigerung der Gemeinkosteneffizienz ABOUT YOU hat gleichzeitig seine angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 bestätigt. Der Konzern erwartet, dass der Umsatz auf Gruppenebene im Vergleich zum Vorjahr zwischen 10% und 20% auf 1.905 bis 2.078 Mio. EUR steigen wird, wobei das bereinigte EBITDA voraussichtlich auf -140 bis -120 Mio. EUR absinken wird3 (bei einer Marge von -7,3% bis -5,8%). Alle Dokumente zur Berichterstattung einschließlich des Halbjahresberichts von ABOUT YOU sind auf der Investor Relations-Website abrufbar. ABOUT YOU plant, die Ergebnisse für Q3 2022/2023 am 10. Januar 2023 zu veröffentlichen. Q2

21/22 Q2

22/23 Wachstum

zum Vj. H1

21/22 H1

22/23 Wachstum

zum Vj. Leistungsindikatoren Konzern Metriken zur Kundenreichweite

LTM1 User Sessions pro Monat (in Mio.) 111,1 139,8 25,8% 111,1 139,8 25,8% % der User Sessions über mobile Endgeräte (in %) 83,5% 86,2% 2,7pp 83,5% 86,2% 2,7pp Metriken zum Kundenverhalten

LTM1 Aktive Kund*innen (in Mio.) 9,7 12,3 26,8% 9,7 12,3 26,8% Durchschnittliche Bestellungen pro aktiven Kund*innen (in #) 2,9 3,0 4,2% 2,9 3,0 4,2% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 28,0 36,9 32,1% 28,0 36,9 32,1% Durchschnittliche Warenkorbgröße

(in EUR inkl. MwSt.) 58,5 55,5 (5,2)% 58,5 55,5 (5,2)% (Mio. EUR, falls nicht angegeben) Q2

21/22 Q2

22/23 Wachstum

zum Vj. H1

21/22 H1

22/23 Wachstum

zum Vj. Finanzkennzahlen der Segmente Umsatzerlöse 395,6 430,6 8,9% 817,7 934,8 14,3% DACH 197,4 206,7 4,7% 415,6 445,8 7,3% RoE 162,9 209,5 28,6% 349,0 439,0 25,8% TME 39,5 46,2 17,0% 74,0 96,2 30,1% Überleitung (4,2) (31,8) - (20,9) (46,2) - Bereinigtes EBITDA (13,1) (42.8) - (25,4) (71,6) - DACH 7,8 0,9 - 25,1 10,8 - RoE (24,4) (39,4) - (57,8) (85,5) - TME 6,1 4,1 - 10,7 11,0 - Überleitung (2,5) (8,4) - (3,5) (7,9) - Bereinigte EBITDA-Marge (3,3)% (9,9)% - (3,1)% (7,7)% - DACH 3,9% 0,4% - 6,0% 2,4% - RoE (15,0)% (18,8)% - (16,6)% (19,5)% - TME 15,4% 8,8% - 14,5% 11,5% - Finanzkennzahlen des Konzerns Bruttoergebnis vom Umsatz 154,2 168,4 - 330,5 383,2 - Bruttomarge (% der Umsatzerlöse) 39,0% 39,1% - 40,4% 41,0% - NWC (Net Working Capital) (46,7) 26,8 - - - - % der Umsatzerlöse LTM1 (3,2)% 1,5% - - - - CAPEX (Capital Expenditure) (8,2) (10,0) - (19,2) (23,2) - % der Umsatzerlöse (2,1)% (2,3)% - (2,3)% (2,5)% - Periodenergebnis (35,0) (63,4) - (58,5) (107,8) - Free Cash-Flow (30,7) (110,4) - (23,5) (134,8) - Definitionen sind dem Halbjahresbericht 2022/2023 von ABOUT YOU zu entnehmen. ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU stehen die Kund*innen im Fokus und werden unterstützt, sich individuell durch Mode auszudrücken. Kund*innen finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 500.000 Artikeln von über 3.500 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 45 Millionen monatlich aktiven User*innen eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX Index aufgenommen. Pressekontakt

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 212 Sinah Brending | Financial Communications

sinah.brending@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359 Kontakt Investor Relations

Frank Boehme | Investor Relations

frank.boehme@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359 Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Bestimmte Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. Die ABOUT YOU Holding SE übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die ABOUT YOU Holding SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 1 Last twelve months; letzte zwölf Monate 2 EBITDA bereinigt um (i) Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente,

(ii) Restrukturierungskosten und (iii) Einmaleffekte 3 Exklusive potenzieller M&A-Aktivitäten

