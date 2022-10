The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.10.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2022ISIN NameAT0000A1GF50 ERSTE GP BNK 15-22 FLRDE000HLB1AL0 LB.HESS.-THR. E0515B/098CH0255287028 CEMBRA MONEY BK 14-22FR0013004934 HSBC CE 15/22 FLR MTNDE000HLB2C34 LB.HESS.-THR.GMF 10B/15XS0832628423 EIB EUR.INV.BK 12/22 MTNXS1681774888 TENDAM BRANDS 17/24 FLRXS1332737862 AMER.HONDA F. 15/22 MTN AXS2243306003 SWEDEN 20/22 MTN REGSXS2243296527 STD.CHARTER 20/23 FLRUS89236THM09 TOYOTA M.CRD 20/22 MTNXS1681770464 TENDAM BRANDS 17/24REGSUS89236THN81 TOYOTA M.CRD 20/22 FLRMTNXS1329671132 EXOR 15/22XS1998016353 CORP.ANDINA 19/23 MTNDE000A1TNDW7 AAREAL BANK SUB.MTN 14/22XS1120649584 BNP PARIBAS 14/27 FLR MTNXS1298447019 MMC FINANCE 15/22 REGSDE000A1R00X4 SACHSEN-ANH.LS 14/22DE000A3CNGM3 BIT GL.CRYPTO LEADERS R-I INVESTMENT