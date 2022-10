DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: sichert sich ca. 100 MWp Projektrechte

Bayreuth (pta009/11.10.2022/08:00) - Bayreuth, 11 Oktober 2022 Bereits im Laufe des Jahres unterzeichnete die 7C Solarparken eine Absichtserklärung mit einem deutschen Projektentwickler, der auf einer 400 MWp Pipeline von großen PV-Freiflächenstandorten sitzt, um die potentiellen Projektrechte von fortgeschrittenen PV-Projekten in neuem von 7C Solarparken kontrollierte Projektgesellschaften zu übertragen. Die ersten zwei Projekte wurden nun gesichert. Das Management erwartet, das beide Projekte in 2023 in den Bau gehen können und damit ein wesentlicher Teil der Planung von den derzeitigen 366 MWp ausgehend in 2025 525 MWp zu erreichen.

Projektbeschreibung

* 16 MWp in der Region Görlitz (Sachsen): eine Freiflächen-PV-Projekt auf einer Konversionsflächen. Die PV- Fläche, die Netzanschlusskapazität und der Aufstellungsbeschluss wurden bereits abgeschlossen. Das Baurecht wird bis spätestens Q2 / 2023 erwartet womit anschließend der Bau beginnen kann. * 80 MWp der Region Vorpommern-Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern): geplant ist eine Freiflächenanlage auf einem ehemalig militärisch genutzten Grundstück. Die Projektentwicklung ist vergleichbar Görlitz fortgeschritten. Ausstehend ist die Entscheidung, ob das Projekt an das 380 kV Höchstspannungsnetz einspeist oder mit zwei parallelen Umspannwerken in das 110 kV-Netz einspeisen wird. Die finale Baugenehmigung wir für Q3 / 2023 und der Baustart ein Jahr später geplant.

Neue Ausschreibungen

Die deutsche Regierung hat kürzlich ihre Entscheidung verkündet Projekte mit bis zu 100 MWp in das Bieterverfahren aufzunehmen. Auf Grundlage des Projektstatus der Projekte sind diese bereits berechtigt an den Ausschreibungsrunden teilzunehmen.

Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken, kommentiert: "Wir begrüßen die Übernahme von zwei großen Projekten in unsere Pipeline. Erstens hat unsere Gesellschaft eine kritische Größe erreicht um Projekte von fast 100 MWp zu errichten und zu finanzieren und dies sogar auf eines Basis von 100% Eigenkapital. Zweitens glauben wir das - inmitten der derzeitigen Energiekrise - der Bedarf an größeren Projekten unverzichtbar ist. Und drittens hat der Projektentwickler in der Transaktion sichergestellt, dass alternative Projekte bestehende Projekte aus der Entwicklungspipeline ersetzten, falls eine finale Baugenehmigung nicht erreicht wird. Auf Basis eine Vorlaufzeit von 9-12 Monaten vor einem Baubeginn starten wir bereits jetzt die Gespräche mit den Komponentenlieferanten."

