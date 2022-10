Wels (ots) -PIERER Industrie AG beteiligt sich zu 50 Prozent an dem Schweizer Beratungsunternehmen. Weitere Stärkung der Digitalisierung der PIERER-Unternehmensgruppe.Die PIERER Industrie AG hat einen Anteil von 50 Prozent an dem hoch spezialisierten, Schweizer Beratungsunternehmen schultheiss consulting ag übernommen.schultheiss consulting hat bereits mit der KTM AG ein Unternehmen der Konzerngruppe mit Beratungsleistungen unterstützt, etwa bei der Ermittlung des digitalen Reifegrads, der Definition der übergreifenden digitalen Vision sowie der Ausleitung eines Umsetzungsprogramms mit der Begleitung der zugehörigen Projekte."Wir sind nun Teil einer der bedeutendsten Industrie- und Fahrzeuggruppen Österreichs mit vielen neuen Betätigungsfeldern. Dies unterstützt unsere Wachstumsstrategie und die Förderung der Digitalisierung in Österreich", sagt Daniel Schultheiss, CEO der schultheiss consulting ag.Die PIERER Industrie AG stärkt damit die Kompetenzen in der gesamten Gruppe in Digitalisierung und Automatisierung und forciert die stringente Umsetzung. Dies betrifft einerseits die Geschäftsprozesse basierend auf einer integrierten IT-System-Landschaft, andererseits den Bereich IoT mit Smart Factory und Connected Products."Durch die Beteilung an schultheiss consulting schaffen wir unternehmensübergreifend Umsetzungskapazitäten, die wir effizient für die Digitalisierung der gesamten Gruppe einsetzen können", fasst es Stefan Pierer, CEO der PIERER Industrie AG zusammen.Über die PIERER Industrie-GruppeDie PIERER Industrie-Gruppe ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem Fokus auf das globale Powered-Two-Wheeler-Segment und den automotiven High-Tech-Komponentenbereich. Zudem ist das Unternehmen im Fahrradsektor engagiert. Die Gruppe beschäftigt weltweit aktuell rund 9.500 Mitarbeiter mit einem Gruppenumsatz von mehr als € 2,7 Milliarden.Pressekontakt:Pierer Industrie AG4600 Wels, Edisonstraße 1E-Mail: info@piererindustrie.atOriginal-Content von: PIERER Industrie AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100092340/100896294