Im schwachen Marktumfeld hat die Nordex-Aktie in den vergangenen Tagen deutlich an Boden verloren und mit dem Fall unter den Unterstützungsbereich bei 7,85 Euro ein massives Verkaufssignal generiert. Doch am Dienstag meldet der Turbinenbauer einen Großauftrag in Polen, die Aktie führt den SDAX im frühen Handel an - ein Hoffnungsschimmer.Nordex liefert für die Ignitis Group, die staatliche Energieholding Litauens, 37 Turbinen des Typs N117/3600. Der Auftrag mit einem Volumen von 133 Megawatt ist ...

