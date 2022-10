Borussia Dortmund hat sich am Wochenende nach einem 0:2 Rückstand gegen den FC Bayern München noch ein 2:2-Unentschieden erkämpft. Heute muss der BVB erneut ran. Im Spiel gegen den FC Sevilla geht es in der Champions League um weit mehr als nur drei Punkte. Die Dortmunder haben am Abend auch die Chance auf enorm hohe Einnahmen.Satte 16 Millionen Euro wären im Falle eines Sieges fast schon garantiert. Zum einen gibt es in dieser Saison pro Sieg in der Gruppenphase 2,8 Millionen Euro. Zum anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...