AMSTERDAM, NIEDERLANDE (ots) -TOMMY HILFIGER, Teil der PVH Corp. (https://www.pvh.com/) [NYSE: PVH], gibt den Liverpooler Fußballstar Thiago Alcantara als Markenbotschafter für die Herbst/Winter 2022 TOMMY HILFIGER Herrenuhren- und Schmuckkollektion bekannt. Die Kollektion wird im September in Europa eingeführt. Thiago Alcantaras Botschafterrolle ist eng verknüpft mit seinem Engagement für sportliche Höchstleistungen, entschlossenen Optimismus und seiner sozialen Verantwortung. Die Kampagne wurde von Marco Fischer in Nordspanien fotografiert.Thiago: "Jeder sollte alles mit Leidenschaft und harter Arbeit tun!"Thiago, Sohn des ehemaligen Fußballprofis Mazinho, ist ein kreativer und technisch versierter Spieler für den Premier-League-Club Liverpool und die spanische Nationalmannschaft. Er engagiert sich stark in der Alcantara Family Foundation, deren Ziel es laut eigenen Angaben ist, "die positive soziale Entwicklung und das persönliche Wohlergehen derjenigen zu fördern, die es am meisten brauchen - durch die Werte des Sports"."Leidenschaft und harte Arbeit sind für mich der Schlüssel!", erklärt Thiago zur Zusammenarbeit mit TOMMY HILFIGER. "Ich denke, mit dieser Partnerschaft werden diese Werte sehr gut definiert. Jeder sollte alles mit Leidenschaft und harter Arbeit tun. Ich versuche, diese Werte täglich zu leben."Uhren und Schmuck als Ausdruck der PersönlichkeitDie Uhren- und Schmuck-Kampagne stellt ausgesuchte Stücke aus der neuen Herbst/Winter 2022 Herrenkollektion vor, darunter eine vom Vintage-Rennsport inspirierte, universell einsetzbare Sportuhr. Dieser multifunktionale Zeitmesser (44 mm) ist bis 5 ATM wasserdicht und verfügt über ein Sonnenschliff-Zifferblatt, einen Edelstahlrahmen und ein robustes Mesh-Armband.Thiago betont: "Eine Uhr ist ein wichtiger Teil des Outfits. Je nach Moment wählt man das eine oder andere Outfit, also wählt man auch seine Uhr entsprechend. Mit einer Uhr kann auch die Persönlichkeit zum Ausdruck gebracht werden." Eine klassische Uhr wie von TOMMY HILFIGER gehe für Thiago über die reine Funktion der Zeitanzeige hinaus: "Ich liebe die moderne Interpretation des klassischen Designs der TOMMY HILFIGER Uhren. Sie passen perfekt zu meinem Mode- und Lebensstil abseits des SpielfeldsStilsichere Uhrendesigns, nachhaltige Materialien und erster Monogramm-SchmuckDie gesamte Herrenkollektion bietet Stile von schlicht und minimalistisch bis hin zu raffinierten Statement-Uhren. Zu den hochwertigen Uhrendesigns gehören eine Freizeituhr, eine abenteuerliche nautische Uhr und ein sportlicher Casual-Style, die unter anderem aus nachhaltigen upgecycelten Kunststoffen aus dem Meer von tide ocean material® hergestellt wurden. Zum ersten Monogramm-Schmuck für Männer gehören ein robustes silbernes Gliederarmband und die neu gestalteten Erkennungsmarken-Anhänger aus Edelstahl, die beide das TOMMY HILFIGER Monogramm tragen."Ich mochte die Marke TOMMY HILFIGER schon immer und diesen Sommer bekam ich die Gelegenheit für eine Zusammenarbeit. ", sagt Thiago und fügt hinzu: "Der Sommer begann sehr gut."Die Uhren- und Schmuckkollektion Herbst/Winter 2022 wird von The Movado Group Inc. unter der Lizenz von TOMMY HILFIGER hergestellt und weltweit über die hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Movado sowie über Exklusivverträge mit internationalen Händlern vertrieben.Freunde und Anhänger der Marke sind eingeladen, sich in den sozialen Medien unter TommyHilfigerWatches und @TommyHilfiger am Austausch zu beteiligen.# # #Über TOMMY HILFIGERTOMMY HILFIGER ist eine der weltweit bekanntesten Premium-Lifestyle-Marken, die ihre Kunden seit 1985 begeistert und inspiriert. Die Marke kreiert einen ikonischen Stil, der an der Schnittstelle zwischen Klassik und Moderne lebendig wird, gemeinsam mit Menschen, die die Kultur auf der ganzen Welt prägen. TOMMY HILFIGER zelebriert die Essenz des klassischen amerikanischen Stils mit einem modernen Twist. TOMMY HILFIGER bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt unter den Marken TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS erstklassige Qualität und Wertigkeit mit einer breiten Palette an Kollektionen, darunter Sportbekleidung für Männer, Frauen und Kinder, Denim, Accessoires und Schuhe. TOMMY HILFIGER setzt sich unermüdlich für Nachhaltigkeit und Inklusion ein.Der weltweite Einzelhandelsumsatz mit TOMMY HILFIGER-Produkten belief sich im Jahr 2021 auf rund 9,3 Milliarden US-Dollar, und die Marke wird von mehr als 16.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützt, die in 100 Ländern und mehr als 2.000 Einzelhandelsgeschäften vertreten sind, darunter der größte globale Flagship-Store auf tommy.com. PVH erwarb TOMMY HILFIGER im Jahr 2010 und verfolgt weiterhin einen fokussierten Ansatz, um die weltweite Relevanz, Präsenz und das langfristige Wachstum der Marke auszubauen.Über PVH Corp.Indem wir die Stärke und Relevanz unserer Marken fördern, bringen wir unsere globalen, ikonischen Marken näher an die Verbraucher heran als je zuvor - heute und für künftige Generationen. Geleitet von unseren Werten und ermöglicht durch unsere Größe und globale Reichweite, treiben wir die Mode für das Gute voran, als ein Team mit einer Vision und einem Plan. Das ist die Kraft von uns allen, das ist die Kraft von PVH+.Über MovadoDie Movado Group, Inc. entwirft, beschafft und vertreibt weltweit MOVADO, MVMT, OLIVIA BURTON, EBEL, CONCORD, COACH, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, LACOSTE und SCUDERIA FERRARI Uhren. 