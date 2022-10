Das Paketgeschäft ist zwar (leicht) rückläufig, dennoch will die DEUTSCHE POST ihre Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigieren. Um wieviel? Dieses Geheimnis wird erst zur Quartalsberichterstattung am 8.11. gelüftet. Die DEUTSCHE POST hat allerdings die vorläufigen Ertragszahlen im zurückliegenden dritten Quartal im Rücken - da lag der Gewinn vor Steuern und Zinsen 15 % über dem Verlgeichswert des Vorjahres. Und die erreichten 2,04 Mrd. Euro lagen deutlich über den von Analysten erwarteten 1,93 Mrd. Euro.



Freuen kann sich der gelbe Riese vor allem über das Frachtgeschäft, wo es 57 % Zuwachs gab, aber auch über die Lagereidienste, die um 55 % zunahmen. Das Firmenkundengeschäft löst damit zunehmend das Privatkundengeschäft als Gewinntreiber ab. Über mangelnde Flexibilität kann man sich hier nicht beschweren.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



