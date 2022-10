Die Zahl der Analysten, die die Aixtron-Aktie erst bei 30 Euro oder mehr fair bewertet sieht, steigt. Bereits vor dem Wochenende hat die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 27 auf 33 Euro angehoben. Mit dem Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt ist die Aktie am Freitag zwar trotzdem zurückgefallen, notiert jedoch weiter in Schlagdistanz zum Mehrjahreshoch.Das Wachstum des Maschinenbauers, der auf die Halbleiterindustrie spezialisiert ist, dürfte auf breiter Basis anhalten, ...

