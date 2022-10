Baierbrunn (ots) -Es soll etwas Schönes sein - doch wenn der Sex stattdessen wehtut, kann er zur Belastung für die Betroffenen werden, egal ob Mann oder Frau. Die aktuelle Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" berichtet, was jetzt hilft - und wann ein Arztbesuch ratsam ist.Schmerzt ein steifer Penis schon vor dem Sex, kann eine Penisverkrümmung der Grund sein. "Ein Penis muss nicht kerzengerade sein", sagt Volker Wittkamp, Urologe aus Köln. "Doch wenn die Erektion plötzlich unangenehm, die Verkrümmung stärker geworden ist oder kleine Verhärtungen am Schwellkörper tastbar sind, sollte Mann das untersuchen lassen."Haben Frauen Schmerzen beim Sex, liegt das oft an mangelnder Feuchtigkeit, dann schafft ein Gleitgel Abhilfe. Wird der Geschlechtsverkehr schmerzhaft bis unerträglich, kann auch die Krankheit Endometriose eine Ursache sein. Darüber sollten Frauen unbedingt mit Arzt oder Ärztin sprechen.Wichtig ist es auch, dem Partner oder der Partnerin von den Problemen zu erzählen. Wer das nicht möchte, sollte sich an eine vertraute Person, den Hausarzt, die Frauenärztin oder eine Beratungsstelle wenden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10A/2022 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/) und Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5341374