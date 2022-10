Die Raiffeisen Bank International (RBI) arbeitet mit dem Fintech FinLync zusammen, um Treasury- und Finanzabteilungen in Unternehmen eine rasche und einfache Anbindung an das API-Angebot der RBI im Bereich Cash Management zu ermöglichen. FinLync transformiert Finanz- und Treasury-Abteilungen, indem es globale Banken-APIs zusammenführt, wodurch integrierte Zahlungen und Cash Management in Echtzeit ermöglicht werden. Toby Michelmore, Global Head of Partnerships bei FinLync, sagte: "In einer Welt, die unverzügliches Handeln verlangt, stehen die Treasurer heute unter dem Druck, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Treasury-Abteilungen wenden sich an vorausschauende Finanzinstitute wie die RBI und die führende Technologie von FinLync, die den Transfer ...

