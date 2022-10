Das Übernahmeangebot des Möbelriesen XXL Lutz (DER AKTIONÄR berichtete) katapultierte nicht nur die Aktie von Home 24 in die Höhe. Auch die Aktie von About You sprang nach monatelanger Talfahrt wieder an. Mit der Bekanntgabe der Q2-Zahlen dürfte diese kurze Erholung nun wieder passé sein. Denn der Konzern rutschte noch tiefer in die roten Zahlen.Der Onlinemodehändler entfernte sich aufgrund gestiegener Fulfillmentkosten weiter von der Gewinnschwelle, anstatt sich ihr anzunähern. Der operative Verlust ...

