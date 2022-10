Leipzig (ots) -Durchs Schlüsselloch geschaut: In Leipzigs Schlafzimmern herrscht gute Stimmung und gerade die Messestädterinnen verteilen Bestnoten. So genau wissen wollte das die sexpositive Online-Community JOYclub. In einer Umfrage offenbaren 1.200 Mitglieder aus Leipzig, wie es um ihr Sexleben steht, und die JOYclub-Datenbank enthüllt, wie genau es aussieht.Leipzigerinnen sind mit Sexleben zufriedener als LeipzigerLeipzigerinnen sind mit ihrem Sexleben zufriedener als Leipziger, so das Ergebnis der Umfrage unter 1.200 Mitgliedern aus der Stadt und dem Umland. 52,6 % der Frauen vergeben die Noten "gut" und "sehr gut", bei den Männern sind es mit 41 % merklich weniger.Gefühle der Lust sind den meisten aber wohlbekannt. 95,6 % der befragten Männer geben an, mehrmals wöchentlich bis täglich in Stimmung zu sein, bei den Frauen sind es 82,8 %. Bekanntlich entzündet nicht jeder Lustfunke ein sexuelles Feuer, bei den befragten Mitgliedern jedoch gut jedes zweite Mal: 40,4 % der Leipzigerinnen und Leipziger haben mehrmals wöchentlich bis täglich Sex.Sex gab es bisher für 98,1 % mit mehr als einem Menschen. Und ein Fünftel gibt an, mehr als 50 Sexualpartner:innen gehabt zu haben.Küssen ist ein Muss, viele nackte Körper (noch) ein TraumDer Blick in die Datenbank des JOYclubs für die Region Leipzig enthüllt manches zum lustvollen Leben der Bürger und Bürgerinnen.Küssen steht bei den Vorlieben ganz vorn und ist ein absolutes Muss. Beim nächsten Date können sich Leipzigerinnen und Leipziger also der Knutschfreudigkeit ihres Gegenübers ziemlich sicher sein. Und auch bei den Tabus herrscht Einigkeit: Natursekt und Fußerotik gehen für viele nicht.Zur Erfüllung noch unerfüllter Gelüste sollten Frauen und Männer ins Gespräch gehen und gemeinsam priorisieren. Auffällig ist die Sehnsucht nach vielen nackten Körpern, von Dreiern mit zwei Frauen oder Männern über Gruppensex bis Gangbang. Und auch Tantra ist Teil der Top 10.Kurze Wege zu erotischen Veranstaltungen werden bevorzugtErotische Veranstaltungen gehören zum lustvollen Leben dazu. 65,8 % der von Leipziger:innen besuchten Events in den vergangenen zwölf Monaten fanden in Sachsen statt. Doch auch die Mühen einer Anreise werden nicht gescheut. Die Top 3 nach Sachsen: Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin.... und das erfüllte Sexleben kann glückenLaut Datenbank sind 55,1 % der Mitglieder aus Leipzig Single und 12,3 % leben in einer offenen Beziehung. 29,5 % geben an, in fester Beziehung zu sein, nicht gleichzusetzen mit Monogamie, denn die Erfüllung manchen Wunsches geht nicht ohne weitere Mitspieler:innen.Dass ihnen ein erfülltes Sexleben wichtig ist, betonen 81,3 % der befragten Mitglieder. Wer also noch nach Menschen sucht, die die eigene Leidenschaft teilen, hat gute Aussichten - auch für ein lustvolles Leben abseits gesellschaftlicher Normen!Pressekontakt:JUDITH LANGERKommunikationsmanagerinpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106057/5341410