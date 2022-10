Der Dax startete am gestrigen Montag (10.10.) recht wacklig in die neue Handelswoche. Im frühen Montagshandel schwächelte der Index. Im weiteren Tagesverlauf erholte sich der Dax. Er konnte hierbei unter anderem von den Vorschlägen der Kommission zur geplanten Gaspreisbremse profitieren. Insbesondere Aktien aus der Chemie- und aus der Stahlbranche legten zu. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie nachhaltig das Ganze am Ende sein wird. Unsere beiden ...

