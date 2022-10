Euclyde Data Centers: Euclyde Datacenters accède à la certification ISO 50001

Euclyde Datacenters, entreprise française qui développe et exploite un réseau de sept datacenters interconnectés et de haute disponibilité sur l'ensemble du territoire national, joue la carte du développement responsable en annonçant l'obtention de la fameuse certification ISO 50001 pour l'ensemble de ses sites. Cette annonce est un réel différenciateur pour l'entreprise qui se place de fait comme l'une des plus vertueuses de son secteur en matière d'efficience énergétique. Cette nouvelle reconnaissance pour Euclyde Datacenters est la résultante du travail de fond mené par ses équipes et des nombreux investissements réalisés ces dernières années pour concevoir des datacenters de nouvelle génération qui intègrent le meilleur des technologies, notamment en matière de consommation énergétique, de connectivité et de sécurité.

Anwar SALIBA, Directeur général d'Euclyde Datacenters« Notre système de management est désormais doté d'un label de qualité additionnel qui nous permettra de mieux adresser les attentes de nos clients, autorités et autres parties prenantes en termes d'engagement environnemental et d'efficacité énergétique. Ce système sera également un atout pour répondre au contexte actuel pour le moins inhabituel, mais qui risque de s'installer dans la durée. »