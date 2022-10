Original-Research: Diversified Energy PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Energy PLC

Unternehmen: Diversified Energy PLC

ISIN: GB00BYX7JT74



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.10.2022

Kursziel: GBp180

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 25.05.2022 (vorher: Hinzufügen) Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von GBp 160,00 auf GBp 180,00.

Zusammenfassung:

Auf der Grundlage des aktuellen Absicherungsportfolios und der Rohstoff-Futures-Strips erwarten wir, dass DEC sowohl 2022 als auch 2023 abgesicherte EBITDA-Margen von um die 50 % ausweisen wird. Unter Berücksichtigung von Swaps, Collars und verkauften Calls sind 86 % unserer Produktionsprognose für 2023 abgesichert. Für 2024 lag diese Zahl Ende Juli bei 73 %, aber sie steigt, da das Management die derzeitigen günstigen Marktbedingungen nutzt, um zusätzliche Absicherungen zu tätigen. Der NYMEX-Gas-Futures-Strip für 2023 ist im letzten Monat gefallen, da die Befürchtung besteht, dass das nachlassende Wirtschaftswachstum die inländische Erdgasnachfrage in den USA im nächsten Jahr beeinträchtigen wird. Wir haben jedoch berechnet, dass ein weiterer 10 %iger Rückgang der 2023er-Rohstoffpreise die abgesicherte bereinigte EBITDA-Marge für das nächste Jahr um nur 1,9 Prozentpunkte senken würde. Die jüngste Schwäche des britischen Pfunds hat nicht nur die Dividendenrendite auf 11,8% ansteigen lassen, sondern auch das Management dazu veranlasst, einen Aktienrückkauf von bis zu 10 % des Aktienkapitals vorzunehmen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und haben das Kursziel von GBp160 auf GBp180 angehoben, um die Erhöhung unserer Gewinnprognosen nach der Übernahme der Conoco Philips-Assets und den höheren Wert der Dividende in Pfund Sterling nach der jüngsten Abwertung der britischen Währung zu berücksichtigen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from GBp 160.00 to GBp 180.00.

Abstract:

On the basis of the current hedging portfolio and commodity futures strips, we expect DEC to report hedged EBITDA margins of close to 50% in both 2022 and 2023. Including swaps, collars and sold calls, 86% of our 2023 output forecast is hedged. For 2024 this figure was 73% as of the end of July but is rising as management takes advantage of favourable market conditions to layer on additional hedges. The 2023 NYMEX gas futures strip has fallen over the past month on concerns that slowing economic growth will bite into domestic US natural gas demand next year. However, we calculate that a further 10% decline in 2023 commodity strips would lower next year's hedged adjusted EBITDA margin by only 1.9 percentage points. For good measure, recent sterling weakness has not only pushed the dividend yield to 11.8% but has prompted management to mount a buyback of up to 10% of the share capital. We maintain our Buy recommendation and have raised the price target from GBp160 to GBp180 to reflect increases to our earnings forecasts following the acquisition of assets from Conoco Philips and the higher sterling value of the dividend following recent depreciation of the British currency.



