Die kurze Euphorie von Anfang Oktober ist schnell verflogen. Intakte Abwärtstrends halten die Baisse am Laufen. Beim durchaus aussichtsreichen DAX-Inliner wird der Stopp weiter erhöht. Von Stefan Mayriedl Nach der DAX-Rally an den ersten beiden Handelstagen im Oktober ist bei den Bullen bereits wieder Ernüchterung eingekehrt. Am Montag, 10. Oktober waren bereits wieder drei Viertel der Gewinne eingebüßt und heute gibt es ein Einwochentief zu vermelden. ...

