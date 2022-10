Der Euro steht derzeit weiter unter Druck. Die Gemeinschaftswährung knüpft damit an die Kursverluste der vergangenen Handelstage an. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 0,9709 US-Dollar Am Freitag lag der Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) noch bei 0,9797 Dollar. Anfang Oktober hatte das Währungspaar sogar kurzzeitig wieder die Parität erreicht.Der US-Dollar profitiert derzeit von der Unsicherheit an den Finanzmärkten. Zum Wochenstart hatte eine Eskalation des Ukraine-Kriegs neue ...

