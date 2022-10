Bild verfügbar bei: monika@prismapr.com

Der führende europäische Schaltanlagen-Hersteller A/S Løgstrup-Steel setzt auf JLT Mobile Computers

Dankihrer absolut zuverlässigenNetzwerkanbindung und effizientenBedienung stellen die robusten Fahrzeugterminals von JLT die Performance andererTechnologien in den Schatten.

Växjö, Schweden, 11. Oktober 2022 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler zuverlässiger Computerlösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, hat sich für die Firma A/S Løgstrup-Steel als entscheidender Wegbereiter in dem Bemühen erwiesen, Probleme mit Ausfallzeiten im Lager zu beseitigen. Zu verdanken ist dies neben der modernen Computerhardware auch der robusten, das gesamte Werksgelände zuverlässig abdeckenden Netzwerkanbindung.

A/S Løgstrup-Steelist ein führender dänischer Hersteller und Lieferant qualitativ hochwertiger, modularer Niederspannungs-Schaltanlagen und -Schaltschränke. Die von dem Unternehmen entwickelten Produkte lassen sich an die unterschiedlichsten Aufgaben in Rechenzentren, im Schiffs- und Offshore-Bereich, in der Energie- und Leistungsübertragung, im Gebäude-Management sowie in Produktions- und Prozessanwendungen anpassen.

Mit einem derart großen Anwendungsspektrum geht ein Bedarf an vielfältigen Materialien einher, die es für jede Produktvariante akribisch zu bevorraten, nachzubestellen, zu verfolgen und zu kommissionieren gilt. A/S Løgstrup-Steel setzt hierfür ein zentrales Lagerverwaltungs-System ein, das mit den Terminals auf den Gabelstaplern kommuniziert. Allerdings hatten die vor einigen Jahren eingeführten, bisherigen Terminals bei Fahrten durch das Lager Probleme mit dem Wechsel zwischen den verschiedenen Access Points des drahtlosen Netzwerks. Infolge dieser Netzwerkprobleme stürzten die Terminals regelmäßig ab und das daraus jeweils resultierende, langwierige Wiederhochfahren ging zwangsläufig zulasten der Produktivität des Lagers.

Das Unternehmen musste deshalb nach einer zuverlässigeren Lösung suchen, ohne dass die damit einhergehenden Test- und Installationszeiten den optimalen Betrieb des Lagers beeinträchtigen durften. Aus diesem Grund wurde das auf IT-Lösungen für Lagerbetriebe spezialisierte Unternehmen Codeexdamit beauftragt, bei der Bewertung verschiedener konkurrierender Systeme zu helfen. Nach gründlicher Evaluierung stellte sich der robuste Gabelstapler-Computer JLT1214von JLT als die ideale Lösung heraus und zwar nicht nur wegen seiner robusten Konstruktion und einfachen Bedienung, sondern auch wegen seiner klar überlegenen Netzwerkfähigkeiten.

"Wir verfügen über ein betriebssicheres Planungs- und Verwaltungssystem, das mehrere Aufträge auf einmal abwickeln kann", erläutert Henrik Hansen, IT-Manager bei A/S Løgstrup-Steel. "Wenn es aber bei den Terminals zu Abstürzen kommt, wird ein großer Teil der Effizienzgewinne, die wir mithilfe dieser Software erzielen, durch die Hardwareprobleme aufgezehrt. Die von Codeex gelieferten JLT-Fahrzeugterminals dagegen arbeiten sowohl aus Sicht unserer Beschäftigten als auch bezüglich der Netzwerkanbindung in unserem Lager völlig problemlos. Die zusätzliche Tastatur beschleunigt ferner die Bedienung und verhindert Stillstandszeiten, was für uns in einer optimalen Verfügbarkeit resultiert."

Anette Malmström, EMEA Business Unit Director bei JLT, fügt hinzu: "Konnektivität ist das Rückgrat aller modernen Lagerbetriebe, denn das Personal hat dadurch in Echtzeit Zugriff auf geschäftskritische Systeme und kann Artikel anhand einer vorgegebenen Liste von Aktionen oder Abläufen transportieren oder kommissionieren. Wenn mangelhafte Konnektivität diesen reibungslosen Fluss ankommender und auszuliefernder Waren unterbricht, führt dies nicht nur zu Frustration und Produktivitätseinbußen, sondern letztlich auch zu negativen Auswirkungen auf die Profitabilität."

Um jegliche Zweifel auszuräumen, erhielt A/S Løgstrup-Steel die Gelegenheit, die JLT-Terminals einen Monat lang zu testen. Hierdurch war sichergestellt, dass sich die Geräte nicht nur für ihre eigentliche Aufgabe als robuste Fahrzeug-Terminals eigneten, sondern dass sie auch mit den Kommunikationsproblemen aufräumten, die bei der bisher genutzten Hardware auftraten. Das Testgerät war auf einer stoß- und vibrationsdämpfenden Halterung montiert und mit einer zusätzlichen Tastatur ausgestattet.

Malmström betont, wie wichtig es bei Automatisierungslösungen für Lagerbetriebe ist, die ausgewählte Lösung vor dem Kauf zu testen. "Wir zeigen unseren Kunden Schritt für Schritt, wie sie vorgehen müssen, um ein Optimum an Performance und Rentabilität zu erzielen. Tatsächlich wird sogar der Test selbst als Bestandteil der Investition betrachtet. Ziel ist es dabei, etwaige Probleme so früh wie möglich zu erkennen, bevor sie komplex werden und später nur mit hohem Kostenaufwand zu beheben sind."

Die WLAN- und Bluetooth-Funktionen des JLT1214 nutzen die eingebaute, hochempfindliche PIFA-Technologie (Planar Inverted-F Antenna) von JLT, die für eine hochzuverlässige Funkanbindung auch in schwierigen Einsatzumgebungen mit schwacher oder uneinheitlicher Netzwerkabdeckung ausgelegt ist.

Wie alle übrigen Produkte von JLT, ist auch der Logistikcomputer JLT1214 von Grund auf für maximale Zuverlässigkeit und Funktionalität in anspruchsvollen Einsatzumgebungen konzipiert. Die zahlreichen integrierten Features und die kompakte Konstruktion sorgen für einen schnellen, zuverlässigen und kosteneffektiven Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen. Weitere Informationen über JLT Mobile Computers sowie die Produkte und Lösungen des Unternehmens finden Sie auf www.jltmobile.com.

