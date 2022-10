Original-Research: STEICO SE - von Montega AG



Jahresprognose haltbar, doch lassen hohe Inputkosten und neuer Wettbewerb keinen Margenanstieg mehr in 2023 erwarten



STEICO wird Mitte Oktober den Q3-Bericht vorlegen. Wir gehen davon aus, dass das dritte Quartal zufriedenstellend verlief und sich das Unternehmen weiter auf Kurs zum Erreichen der Jahresziele befindet (Umsatz: > +20% yoy; EBIT-Marge: 13-15%). Angesichts vermutlich längerfristig hoher Energie- und Inputkosten sowie einer nachteiligen Entwicklung im Wettbewerbsumfeld passen wir jedoch unsere Margenerwartungen für 2023 ff. an.



Anhaltendes Wachstum wahrscheinlich: STEICO ist über die letzten Jahre kontinuierlich gewachsen (CAGR 2012-21: 11,4%) und konnte die Dynamik durch den Ausbau der Kapazitäten und eine hohe Preissetzungsmacht (z.T. Kontingentierungen im Absatz) zuletzt sogar noch steigern (H1/22: +27,1% yoy; CAGR 2017-22e: 15,9%). Für 2022 bekräftigte der Vorstand nach H1 die Wachstumsprognose von +20% yoy, was STEICO schon bei einer in H2 abflauenden Dynamik von +13,4% yoy gelingen würde. Wir halten das Umsatzziel trotz der jüngsten Meldungen des Bauhauptverbands über einen Einbruch der Wohnungsbauaufträge (real -21% yoy) und -umsätze im Juli (real -11% yoy) für haltbar, zumal STEICO in 2022 bereits erfolgreich Preisanpassungen vorgenommen hat und neue Dämmplatten-Kapazitäten mit einem Erlöspotenzial von > 45 Mio. Euro p.a. an den Start bringt. Hinzu kommt, dass der enorme Anstieg der Energiekosten Investitionen in die Gebäudedämmung und energetische Sanierungen für Immobilienbesitzer umso erstrebenswerter macht und die Nachfrage nach wesentlichen Teilen des STEICO-Produktportfolios stützen sollte. Wir sehen die Voraussetzungen für anhaltendes Wachstum daher weiterhin gegeben und halten unsere Umsatzprognose für 2022 sowie die mittelfristige Erwartung (CAGR 2022-25e: 11,2%) für realistisch, womit wir eine sich verringernde Dynamik u.E. ausreichend abbilden.



Verteidigung des Margenniveaus fraglich: Wesentlich weniger visibel erscheint uns, ob STEICO das hohe Margenniveau (MONe EBIT-Marge 2022: 14,1%) wird verteidigen können. Auch hier erscheint uns die Zielsetzung für 2022 gut erreichbar und würde im Mid Point der Zielspanne für H2 einen Rückgang der operativen Marge auf ca. 11,9% erlauben (H1: 16,2%). Allerdings setzen wir unsere Prognosen in dieser Hinsicht für 2023 ff. nun konservativer an. So dürfte im kommenden Jahr angesichts angekündigter Kapazitätserweiterungen von Soprema (FR), Gutex (DE), Ziegler (DE) sowie Schilliger (CH) sukzessive neues Angebot in den Markt kommen und STEICOs Preissetzungsmacht schmälern. Des Weiteren gehen wir insb. im kommenden Jahr noch von hohen Energiekosten aus. Wir senken daher unsere Margenerwartungen für 2023 bis 2025 um durchschnittlich 140 BP und passen auch die langfristigen Prognosen nach unten an. Sofern STEICO unsere neue Ergebnisprognose gelingt, sollte aber auch in 2023 ein EPS von > 3,50 Euro zu Buche stehen. Das KGV 2023e beläuft sich infolge des jüngsten Kurssturzes demnach auf 13,4x und liegt damit signifikant unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (24,2x).



Fazit: Wenngleich die Krise im Bau nicht völlig an STEICO vorbeigehen dürfte, sehen wir die Voraussetzungen für strukturelles Wachstum intakt und erachten die STEICO-Aktie als gute Gelegenheit, um am Megatrend des ökologischen Hausbaus zu partizipieren. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 90,00 Euro (zuvor: 125,00 Euro).





