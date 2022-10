Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE



Unternehmen: ORBIS SE

ISIN: DE0005228779



Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.10.2022

Kursziel: 8,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 05.05.2022, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner



Umsatz- und Ergebniserwartung im ersten Halbjahr 2022 übertroffen

Die ORBIS SE schloss das erste Halbjahr 2022 sehr erfolgreich ab und lag sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis über den Erwartungen. Damit setzte sich der Aufwärtstrend auf der Erlösseite ungebrochen fort und in diesem Jahr wird die Gesellschaft die Umsatzmarke von 100 Mio. Euro bereits deutlich hinter sich lassen.



Der Trend zur Digitalisierung hält auch nach dem Abflauen der Corona-Pandemie unvermindert an. Hiervon kann auch ORBIS profitieren. Angesichts stark steigender Kosten führt an einer noch stärkeren Digitalisierung kein Weg vorbei, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Da die Gesellschaft in diesem Bereich hervorragend positioniert ist, ergeben sich auch in Zukunft noch Wachstumspotenziale.



Jedoch drohen nun neben den Folgen der Pandemie auch noch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs den Geschäftsverlauf negativ zu beeinflussen. Horrende Kostensteigerungen für Rohstoffe und Energie werden einigen Kundenunternehmen massiv zusetzen, so dass Projektverschiebungen möglich sind. Auch steigt die Gefahr, dass Kunden in finanzielle Schwierigkeiten geraten.



Durch die jüngsten Übernahmen hat sich ORBIS zusätzliches Personal an Bord geholt, das sonst nur schwer zu finden ist. Angesichts der gut gefüllten Kasse erachten wir es unverändert als probates Mittel, den Wachstumskurs über Akquisitionen fortzusetzen. Als zusätzlicher Impuls kommt die in den kommenden Jahren andauernde Umstellung auf SAP HANA hinzu.

Derzeit decken die liquiden Mittel und der Wert der sich im Bestand befindlichen eigenen Aktien bereits gut 22 Prozent der Marktkapitalisierung der ORBIS SE ab. Darüber hinaus zeigt die Gesellschaft eine starke operative Performance, auch wenn wir im zweiten Halbjahr 2022 von einer Abschwächung des Wachstums ausgehen.



Infolge des massiven Anstiegs der Umlaufrendite seit unserem letzten Research um fast 120 Basispunkte bei einem gleichzeitig merklich geringeren Peer-Group-KGV müssen wir unser Kursziel für die ORBIS-Aktie auf 8,70 Euro zurücknehmen. Unsere Einschätzung belassen wir auf dem aktuellen Kursniveau jedoch unverändert bei "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25571.pdf



Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26

Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44

Buero Münster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Münster

Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21

Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22

Email: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°