Berlin (ots) -Getir Deutschland begrüßt den erfolgreichen Verlauf der ersten Betriebsratswahl am 04. Oktober 2022 und die Bildung einer Arbeitnehmervertretung. Getir hatte im Vorfeld der Wahl die Mitarbeiter bundesweit zur Teilnahme eingeladen. Für die Veranstaltung wurden die Räumlichkeiten in der Deutschlandzentrale in Berlin Friedrichshain zur Verfügung gestellt.Ein Sprecher des ultraschnellen Lieferservice für Lebensmittel sagte: "Die Bildung des ersten Betriebsrats ist für Getir ein wichtiger Schritt bei der künftigen Unternehmensentwicklung. Das Management des Unternehmens begrüßt, dass das Gremium nun seine Arbeit aufnehmen kann. Wir werden wie bereits im Vorfeld der Wahl angekündigt den engen Austausch und die Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern suchen", so der Sprecher von Getir weiter.Über Getir:Getir ist der Pionier für ultraschnelle Lebensmittellieferungen. Das Technologieunternehmen mit Sitz in Istanbul hat die Lieferung auf der letzten Meile revolutioniert und bringt seinen Kunden etwa 2.000 Artikel des täglichen Bedarfs in wenigen Minuten an die Tür.Getir ist jetzt in 81 Städten in der Türkei tätig und hat 2021 den Betrieb in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal und den Vereinigten Staaten aufgenommen.Getir ist in erster Linie ein Technologieunternehmen, das in den Bereichen Einzelhandel und Logistik tätig ist. Es wurde 2015 von Nazim Salur (Gründer von BiTaksi, der führenden Taxi-App der Türkei), Serkan Borancili (Gründer von GittiGidiyor, das 2011 von eBay übernommen wurde) und Tuncay Tutek (Ex-PepsiCo- und P&G-Führungskraft in Europa und dem Nahen Osten) gegründet.