Jetzt noch auf fallende Kurse zu spekulieren sei gefährlich, sagt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege von Acatis Investment. Vielmehr sieht er eine günstige Gelegenheit für Privatanleger, nun zu kaufen.

Eine Erholung sei jetzt sehr wahrscheinlich, sagt Riße im Gespäch mit Martin Kerscher bei w:o TV. Die Stimmung an den Märkten sei so schlecht wie noch nie. "Viel mehr passiert jetzt nicht mehr", sagt er. Für Privatanleger bietet sich laut Riße sogar eine gute Gelegenheit: Weil die Aktienkurse in den vergangenen Wochen und Monaten so stark gefallen sind, gebe es nun "Unternehmen zu einem vernünftigen Preis".

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion