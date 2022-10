Die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal (WKN: A14R7U) sackt am Montag um über -6% auf 84,52 US$ ab, nachdem der Bezahl-Dienstleister am Wochenende mit einem geplanten AGB-Update einen massiven Shitstorm ausgelöst hat. Als die User im Netz mit Fackeln und Mistgabeln aufgelaufen sind, macht der US-Konzern zwar einen Rückzieher; der Schaden ist jedoch bereits angerichtet. PayPal mit Sitz in San José im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein Online-Bezahldienst, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...