Nach einem kleinen Zugewinn von 0,22 Prozent am Montag, startet der Dax am Dienstag schwächer in den Handel. Zur Mittagszeit sackt der Dax aber um mehr als ein Prozent auf 12.123 Punkte ab Im Fokus stehen Qiagen mit einem Kurssprung, sowie Porsche und BASF. Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des strammen Zinserhöhungskurses der großen Notenbanken und des Kriegs in der Ukraine ziehen sich weitere Anleger aus den europäischen Aktienmärkten ...

