München (ots) -Frauen-Fußball-EM, Tour de France, European Championships, Die Finals, Leichtathletik-WM - der Sportsommer 2022 begeisterte die Fans in der ARD Mediathek. Reichweitenstärkstes Ereignis war das Fußball-EM-Finale der Frauen. Millionen fieberten mit, als die deutschen Fußballfrauen gegen England um den Titel kämpften und der Event-Livestream des Finales wurde 1,9 Millionen Mal abgerufen.Auch die Wettkämpfe der European Championships begeisterten die Sportfans in der ARD Mediathek. Sie erzielten rund drei Millionen Abrufe.Neben den Live-Events fanden Dokus und Doku-Serien zu Sportereignissen und Sportler:innen ein großes Publikum. Bei Radsportfans punktete die fünfteilige "Sportschau"-Doku-Serie "Being Jan Ullrich" (SR/NDR). Mit 3,2 Mio. Streamviews ist sie die bislang erfolgreichste Sport-Serie des Jahres in der ARD Mediathek.Zu den Top-Doku-Serien im Sommer zählen außerdem:Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin (SWR/rbb/NDR): 2,6 Mio. VideoabrufeTechno House Deutschland (HR/RBB/MDR/SWR): 1,2 Mio. VideoabrufeWer ist Ghislaine Maxwell? (SWR): 0,9 Mio. VideoabrufeDiese drei Formate wurden speziell für die ARD Mediathek konzipiert und sind dort weiterhin verfügbar.Im fiktionalen Angebot waren die Filme des SommerKinos beim Publikum außerordentlich beliebt, allen voran "Kaiserschmarrndrama". Der Eberhofer-Krimi war mit über 1,5 Mio. Abrufen erfolgreichster Film im dritten Quartal. Die Kinofilme "Der Vorname" und "Eine Frau mit berauschenden Talenten" erzielten jeweils 770.000 Streamviews.Bei den Krimis überzeugte - neben den Erfolgsformaten "Tatort" und "Polizeiruf 110" - insbesondere die zweite Staffel von "Kommissar Bäckström" mit 1,8 Mio. Abrufen.Sophie Burkhardt, Channel Managerin ARD Mediathek und stellvertretende ARD-Programmdirektorin:"Über den Sommer hat sich gezeigt, welche starke Kraft Doku-Serien in der ARD Mediathek haben. Gerade Themen, die Kultur und Gesellschaft in Deutschland spiegeln, stoßen auf besonderes Interesse. Das beweist der Erfolg von 'Techno House Deutschland' und 'Being Jan Ullrich'."Die ARD Mediathek erreicht täglich mehr als zwei Millionen Menschen und verzeichnet die größte Reichweite unter den Streaming-Portalen der deutschen Fernsehsender.