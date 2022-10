Düsseldorf (ots) -Ein weiterer Neuzugang verstärkt das Fashionsegment von QVC: Marina Hoermanseder präsentiert ab Februar 2023 exklusiv ihre neue Kollektion "ICONIC by Marina Hoermanseder" bei dem erfolgreichen deutschen Video- Commerce-Retailer.Internationale Stars wie Jennifer Lopez, Rihanna, Kylie Jenner, Rita Ora und Lady Gaga tragen bereits ihre Styles. Und auch bei Germany's Next Topmodel liefen die Models von ihr ausgestattet über den Laufsteg. Marina Hoermanseder (36) gilt als eines der größten Talente der deutschsprachigen Designerszene. Nun schlägt die Österreicherin ein neues Kapitel auf: Ihre neue Marke "ICONIC by Marina Hoermanseder" wird ab Februar 2023 auf den QVC Kanälen erhältlich sein. Mit der Zusammenarbeit stellt sich der Video-Commerce-Retailer im Modebereich noch breiter auf: Zuletzt kam Designer Steffen Schraut mit seiner Erstlinie, gekennzeichnet durch Mode und Lifestyle- Produkte, neu hinzu und Frauke Ludowig mit ihrer eigenen Skincare-Pflegelinie.Zu den Keylooks von "ICONIC by Marina Hoermanseder" bei QVC zählen vielseitig kombinierbare, farbenfrohe Pieces wie Jacken, Blusen, Sweatshirts und Hosen. Schuhe und Taschen machen das Angebot komplett. "Die große Wertschätzung, die QVC meiner Arbeit entgegenbringt, hat mich überzeugt, und ich bin wahnsinnig gespannt auf die Reaktionen der Kund*innen", sagt Hoermanseder. "Ich habe mich schon immer eng mit meinen Fans ausgetauscht, aber Live-Shopping ist noch einmal eine ganz neue Erfahrung."Ihre Modekarriere startete die gebürtige Wienerin mit einem Praktikum bei Alexander McQueen. 2013 gründete sie in Berlin ihr Label "Marina Hoermanseder" für Womenswear. Typisch für Hoermanseder ist das Wechselspiel zwischen Avantgarde und ready-to-wear - exzentrisch, aber dennoch elegant. Ihr Markenzeichen: Designs mit Schnallen."Ich freue mich sehr, dass unser Fashion-Portfolio weiterwächst", sagt Timo Gerlach, Vice President Merchandise bei QVC. "Marina Hoermanseder spricht mit ihrer Mode alle Fashionistas an, die bei QVC nach besonderen und qualitativ hochwertigen Styles suchen."Über QVC®QVC ist weltweit führend im Video-Commerce ("vCommerce") und bietet Video-Shopping im linearen Fernsehen, auf Webseiten, über digitale Streamingdienste sowie auf Social Media. Wissen und Insights vermittelt QVC mit Freude, Leidenschaft und überrascht Kund*innen durch ein sich stetig änderndes Sortiment aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten - von Home und Fashion über Beauty bis hin zu Technik und Schmuck. Kund*innen treffen zudem auf interessante Persönlichkeiten, begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen hat Standorte in den USA,Großbritannien, Deutschland, Japan und Italien. Weltweit erreicht QVC über 200 Millionen Haushalte über 12 Fernsehkanäle, die über Kabel/Satellit, frei empfangbares TV und digitales Livestreaming TV zugänglich sind. Dazu kommen weitere Millionen Kund*innen, die über die QVC+ und HSN+Streaming-Experience, Webseiten, mobile Apps und Social-Media-Plattformen erreicht werden.Weitere Informationen: corporate.qvc.com oder auf LinkedIn.QVC International (QI) hat mehr als 7.000 Mitarbeiter in Großbritannien, Deutschland, Japan, Italien, Polen und China. Mit neun Fernsehsendern erreicht QI 124 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich, Japan, Großbritannien, Irland und Italien sowie weitere Millionen über mehrere Webseiten, mobile Apps, Smart-TV-Apps und Social Media. In 2021 belieferte QI rund 4,7 Millionen Kund*innen. QVC gehört zur Qurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB, QRTEP), die ein "Fortune 500" Unternehmen ist, und zu der außerdem HSN®, zulily® und die Cornerstone Marken zählen (zusammen "Qurate Retail GroupSM") sowie andere Minderheitsbeteiligungen und Investments in Erneuerbare Energien. Die Qurate Retail Group hat sich einem "more human way to shop" verschrieben und ist der größte Player im vCommerce. Weitere Informationen: www.qurateretailgroup.com, oder @QurateRetailGrp auf Facebook, Instagram oder Twitter folgensowie Qurate Retail Group auf YouTube oder LinkedIn. QVC und Q sind registrierte Marken der ER Marks, Inc.Pressekontakt:QVC Handel S.a r.l. & Co. KGSusanne MuellerTel.: 0163-35 80 667Susanne.Mueller@QVC.comKatrin LangeTel.: 0151-19 55 8364Katrin.Lange@QVC.comOriginal-Content von: QVC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6333/5341730