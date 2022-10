Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Der Silberpreis stieg vergangene Woche von 19 US-Dollar zum Handelsstart am Montag auf 21,30 US-Dollar bis Dienstagabend an, was einem Plus von 12% binnen zwei Tagen entspricht, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Getrieben worden sei diese Rally von einer Dollarschwäche und Shorteindeckungen, nachdem Gerüchte zu einem möglichen Bankrott der Credit Suisse und der Deutsche Bank am Wochenende die Runde gemacht hätten und Spekulationen über ein frühes Einknicken der US-Notenbank den US-Dollar auf Talfahrt geschickt hätten. Dadurch habe sich der Euro von 0,954 US-Dollar auf exakt die Parität am Dienstag stark erholen können. Ich vermutete, dass der Euro an der Parität scheitern und der USDX wieder anziehen würde, worüber ich meine Premium-Kunden informierte und wir am Dienstagabend erst einmal den großen Gewinn am Silbermarkt und im Euro abgesichert hatten, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe. Den Rest der Woche über habe der Silberpreis seine starke Rally korrigiert, sodass immerhin ein Wochenplus von 6,1% geblieben sei. ...

