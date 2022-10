Die Nordex-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten ganze 55% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 7,60 Euro. Auch heute geht es für den Windkraftanlagen-Betreiber in den Keller - aktuell steht ein Kursverlust von ca. 3,5% auf der Nordex-Anzeigetafel. Im Fokus: Nordex-Aktie Auf Dekadensicht weist die Nordex-Aktie einen Kurszuwachs von durchschnittlich...

