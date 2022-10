Wien (www.fondscheck.de) - Die Bantleon AG hat ihre Beteiligung an GAM reduziert, so die Experten von "FONDS professionell".Die Muttergesellschaft der Kapitalverwaltungsgesellschaft Bantleon Invest, deren Haupteigentümer Gründer Jörg Bantleon sei, halte statt 11,13 nun nur noch 9,41 Prozent an dem Schweizer Vermögensverwalter, wie aus einer Ad-hoc-Mitteilung von GAM hervorgehe. Die GAM-Aktien würden zum eigenen Beteiligungsportfolio von Bantleon und nicht deren Fonds gehören, wie ein Sprecher von Bantleon auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" erklärt habe. ...

