Zu einer erheblichen Belastung im sensiblen Wahlkampfjahr könnte sich auch der Skandal um die Kostenexplosion im Münchner S-Bahn-Bau ausweiten. Während den gut zwei Millionen Bewohnern des Großraums München die Laune durch die Aussicht auf eine ewige Baustelle vermiest wird, ärgert sich der Rest Bayerns über die Versenkung von Steuermilliarden in der bayerischen Hauptstadt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es noch in diesem Jahr zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses kommen, der bis kurz vor der Wahl Negativschlagzeilen für Söder liefern könnte. Da wird Ministerpräsident Söder, der offenbar bereits im Vorwahlkampfmodus ist, noch auf vielen Volksfesten verkünden müssen: "Wir brauchen (...) wieder mehr Lebensfreude und Tradition."



