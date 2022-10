Wien (www.fondscheck.de) - Aquila Capital hat Angela Wiebeck per 3. Oktober 2022 zum Chief Sustainability Officer (CSO) berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Mit dieser neugeschaffenen Position wolle Aquila Capital seine Nachhaltigkeitsstrategie weiter vorantreiben. Als CSO sei Wiebeck Teil des Leitungsteams des Unternehmens. Sie solle bei allen Aspekten zum Thema Nachhaltigkeit beraten. Über diese Personalie informiere Aquila Capital in einer Pressemitteilung. ...

