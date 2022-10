Moog Inc. (NYSE: MOG.A und MOG.B) gab heute die Zusammenarbeit mit Komatsu bekannt, um eine vollelektrische Kompaktradladermaschine zu produzieren. Die Unternehmen werden die vernetzte und automatisierbare, emissionsfreie, batteriebetriebene Maschine auf der bauma 2022, die vom 24. bis 30. Oktober stattfindet, im Demobereich von Komatsu (FM.713/1) vorstellen.

Das intelligente Elektrifizierungssystem für Maschinen von Moog umfasst einen elektrischen Fahrmotor, elektrische Hub-, Neige- und Lenkzylinder, Leistungselektronik, einen Systemsteuerungscomputer, eine Batterie und ein Batteriemanagementsystem. Die integrierte Software fungiert als Gehirn des Systems, um die Aktionen innerhalb der Maschine zu vernetzen und intelligent zu koordinieren, während die vollelektrischen Stellantriebe und Motoren die Muskelarbeit leisten. Der integrierte Charakter des Systems erlaubt eine branchenweit führende Systemeffizienz und Kontrollierbarkeit.

Komatsu steuerte das Fahrzeugdesign und die Montage bei, einschließlich der strukturellen Konfigurationen, die das intelligente Maschinenelektrifizierungssystem von Moog nutzen. "Um unsere Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen von im Einsatz befindlichen Produkten bis 2030 um 50 gegenüber 2010 zu erreichen und bis Ende 2050 kohlenstoffneutral zu sein, sind wir auf der Suche nach vielversprechenden Technologien von Zulieferern, um die Entwicklung unserer Elektromaschinen zu beschleunigen", so Seiichi Fuchita, Chief Technology Officer (CTO) und President der Development Division von Komatsu. "Die in Zusammenarbeit mit Moog entwickelte Maschine vereint die Stärken beider Unternehmen und wurde innerhalb kürzester Zeit fertiggestellt. Wir rechnen damit, dass die gemeinsamen Testreihen die Vorteile einer vollelektrischen Maschine unter Beweis stellen und zeigen, dass die Zusammenarbeit für beide Seiten von Vorteil ist."

Durch die nahtlose Integration verschiedener Subsysteme wie Energiemanagement, Antriebssteuerung, Konnektivität und Automatisierung ermöglicht das System von Moog den Kunden, ihre eigenen differenzierten Angebote zu entwickeln und ihre Visionen hinsichtlich der nächsten Generation von Maschinen zum Leben zu erwecken, während gleichzeitig die Entwicklungskosten und die Zeit bis zur Markteinführung sinken.

Die Unternehmen planen einen gemeinsamen Test des vollelektrischen Laders nach der bauma 2022, um das Konzept weiter zu erproben, von dem sich Moog und Komatsu ein neues Niveau an Effizienz, Betriebszeit und Komfort versprechen. Der gemeinsame Test der Unternehmen wird deutlich machen, dass sie den Betriebszyklus der Maschine verlängert und mit innovativen Assistenzfunktionen eine ermüdungsfreie und komfortable Umgebung für die Fahrer geschaffen haben, um die Maschinen und ihren Arbeitstag zu meistern.

Moog verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Umstellung von hydraulischen auf elektrische Systeme in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungsbereich und bei Industriemaschinen, unter anderem für Simulatoren für Luft-, See- und Landfahrzeuge. Das intelligente Elektrifizierungssystem von Moog wird Komatsu bei der Steuerung der Bewegungen des Laders helfen, aber auch bei der Kontrolle des Energieverbrauchs, um die Betriebszeit zu verlängern und die Wartungskosten im Vergleich zu Alternativen mit Dieselmotoren zu senken.

"Unser Fokus liegt auf der Beschleunigung der Elektrifizierung, Automatisierung und Konnektivität, indem wir die sichersten, nachhaltigsten und produktivsten Maschinen der Welt entwickeln", so Joe Alfieri, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Construction von Moog. "Unsere Zusammenarbeit mit Komatsu verdeutlicht, dass die führenden Unternehmen der Bauindustrie für emissionsfreie Maschinen bereit sind, und wir freuen uns sehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um sie mit unseren produktionsbereiten elektrischen, vernetzten und automatisierten Systemen auf ihrem Weg zu unterstützen."

Das intelligente System von Moog zur Elektrifizierung von Maschinen wurde für die Vernetzung, Automatisierung und Skalierung auf die Produktion ausgelegt. Das System bietet die für die Automatisierung erforderlichen Mess- und Steuerungsfunktionen und das integrierte Software-Framework verfügt über integrierte Werkzeuge zur Koordinierung mehrerer Bewegungsachsen und zur präzisen Steuerung von Drehmoment, Geschwindigkeit, Position und Kraft. Dies und die Konnektivität des Systems ermöglichen es den Kunden von Moog, wertvolle Automatisierungsfunktionen über OTA-Updates (Over-the-Air) zu entwickeln und einzusetzen.

Über Moog Inc.

Moog Inc. ist ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller und Integrator von Präzisionssteuerungskomponenten und -systemen. Die leistungsstarken Systeme von Moog steuern militärische und kommerzielle Flugzeuge, Satelliten und Raumfahrzeuge, Trägerraketen, Flugkörper, Baumaschinen und -anlagen, automatisierte Industriemaschinen, Schiffsmaschinen und medizinische Geräte. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.moog.com. Für weitere Informationen über intelligente Maschinenelektrifizierung und Automatisierungs-Ökosysteme für das Baugewerbe, besuchen Sie bitte www.moogconstruction.com bauma 2022 Halle/Stand FN 982/2.

Über Komatsu

Komatsu ist ein Branchenführer in der Herstellung und im Vertrieb von Maschinen, Technologien und Dienstleistungen für die Sektoren Bau, Gabelstapler, Bergbau, Industrie und Forstwirtschaft. Die Maschinen und Dienstleistungen von Komatsu werden seit über einem Jahrhundert von Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt, um moderne Infrastrukturen zu entwickeln, wertvolle Mineralien zu fördern, Wälder zu pflegen und Technologie- und Konsumgüter herzustellen. Das weltweit vertretene Service- und Händlernetz des Unternehmens unterstützt die Kunden bei ihrer Geschäftstätigkeit, indem es die Leistungsfähigkeit von Daten und Technologien nutzt, um die Sicherheit und Produktivität zu erhöhen und die Leistung zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.komatsu.jp/en bauma 2022 Halle/Stand C6 FM .713/1.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221007005079/de/

Contacts:

Ann Marie Luhr

716-687-4225