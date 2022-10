EUR/USD: Hochspannung wegen US-Teuerung - Paritätsmarke im Blick

Das Währungspaar EUR/USD notiert am Dienstag bei 0,97 Dollar im Vergleich zum Vortag zunächst unverändert. Die anhaltenden Inflations- und Zinssorgen lassen auf eine nach wie vor anhaltende Dollardynamik schließen. Ausschlaggebend dürften nun die neuesten Daten zur US-Inflationsentwicklung am Donnerstag sein. Nicht zuletzt gilt der Ukraine-Russland-Konflikt als Belastungsfaktor hervorzuheben, welcher die Nachfrage nach der US-amerikanischen Währung zuletzt steigerte. Schwelende Zinssorgen und geopolitische Risiken als Unsicherheitsfaktoren Die europäische Gemeinschaftswährung befindet sich auch in der neuen Handelswoche angesichts schwelender Zinssorgen jenseits des Atlantiks weiter unter Druck. Robuste US-Arbeitsmarktdaten hatten am vergangenen Freitag zudem die zuletzt nachlassenden Zinsfantasien der Anleger wieder hochschnellen lassen. Die jüngsten Jobdaten zeigten, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin in einer guten Verfassung befindet und die erwarteten Risse weiter ausbleiben.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

