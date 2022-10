Nach einer viertägigen Verluststrecke an den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag ein erneuter Stabilisierungsversuch ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial leicht mit 0,1 Prozent im Plus auf 29.221 Punkte, nachdem er zuletzt vier Tage hintereinander nachgegeben hatte. Seit dem Zwischenhoch von 30.454 Zählern in der vergangenen Woche hat der US-Leitindex bislang mehr als vier Prozent verloren. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

