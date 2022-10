DJ TAGESVORSCHAU/12. Oktober 2022 (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Anaylsten- und Presse-Call) 07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/BIP August PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: -0,1% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz August PROGNOSE: k.A. zuvor: -19,5 Mrd GBP *** 09:00 DE/Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Abschluss Deutscher Maschinenbau-Gipfel (seit 11.10.); u.a. Rede von Bundeswirtschaftsminister Habeck (13:00) *** 11:00 EU/Industrieproduktion August Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -2,3% gg Vm/-2,4% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 14:00 US/BoJ-Gouverneur Kuroda, Interview bei Jahrestagung des Internationalen Bankenverbands (IIF), u.a. mit EZB-Ratsmitglied Knot (20:30), Washingston *** 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zur Vorstellung der Herbstprojektion der Regierung, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum Fiscal Monitor *** 15:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview bei IIF-Jahrestagung 15:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Partner des Bündnis Bezahlbarer Wohnraum, Pk nach Treffen zum Bündnistag, Berlin 19:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede anlässlich des 175. Jubiläums der Siemens AG, Berlin *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 20./21. September 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:30 US/Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) Rede bei Money-Marketeers-Veranstaltung zu "Forward Guidance as a Monetary Policy Tool: Considerations for the Current Economic Environment" - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - BE/Nato, Treffen der Verteidigungsminister (bis 13.10.); PK mit Generalsekretär Stoltenberg - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

