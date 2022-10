Mercedes wieder im Aufschwung - starkes Sommerquartal

Werbung



Der deutsche Autobauer Mercedes Benz hat in seinen Zahlen zum Sommerquartal einen starken Anstieg verzeichnet. Außerdem: Mit unserem Daily Trading immer auf dem neuesten Stand.



Das erste Halbjahr 2022 war für Mercedes aufgrund von Lieferengpässen ein eher schwächeres der Unternehmensgeschichte. Die heute veröffentlichten Zahlen belegten aber ein starkes Wachstum im Sommerquartal. Nachdem sich vor allem aber die Situation in China bezüglich der Corona-Lockdowns gebessert hatte, meldete der Autobauer eine Auslieferung von über 500.000 Neuwagen im Zeitraum Juli bis September. Dies entspricht einem Plus von mehr als 20 Prozent, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der Anstieg ist allerdings nicht auf das Luxus-Segment zurückzuführen. Während dieser Sektor eher stagnierte, verzeichnete Mercedes besonders in der Mittelklasse starke Anstiege. Beispielsweise stiegen die Verkäufe der C-Klasse um 55 Prozent. Insgesamt liegt Mercedes Benz allerdings mit 1,5 Millionen verkauften Fahrzeugen im Zeitraum Januar bis September um ca. 6 Prozent unter den Zahlen des Vorjahres.





Die aktuellen Unsicherheiten spiegeln sich einerseits in den Ausblicken der Unternehmen wieder, andererseits sind diese Verwerfungen ebenfalls am breiten Finanzmarkt zu spüren. Eine ausgeprägte Volatilität in Form hoher Handelsspannen auf Tagesbasis dominiert das aktuelle Börsengeschehen. Wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, regelmäßig in unserem Daily Trading. Nicht nur im Newsletter, auch in unserer TV-Ausgabe geben wir Ihnen Einblicke aus technischer Sicht in die Finanzmärkte.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?