Ist erst ein paar Tage her, da ist boersengefluester.de (BGFL) im Netz eine Story der Unternehmeredition - eine Publikation aus dem im Münchner Spezialsegment m:access gelisteten Verlagshaus Going Public Media - über die Top 15 der börsennotierten deutschen Beteiligungsgesellschaften aufgefallen (HIER). Dabei geht es um das Geschäftsmodell und die Investment-Chancen von Unternehmen wie Aurelius, Indus, ... The post Mediqon Group: Ganz schön viel drin appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...