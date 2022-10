~Der neue Service baut auf den Akquisitionen von Sun Valley Cold Storage und der Kloosterboer Group sowie dem Bau eines neuen Kühllagers in Savannah, Georgia, auf, das im ersten Quartal 2023 eröffnet werden soll~

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" oder das "Unternehmen"), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturkontrollierten Industrie-REITs und Logistiklösungen, kündigte heute Lineage Fresh an, einen neuen strategischen Service, der großen Importeuren, Lebensmittelhändlern und Erzeugern von Frischobst und -produkten Lagerungsmöglichkeiten bietet.

Lineage Fresh ermöglicht es, dass Produkte mit kurzer Haltbarkeit dank der Kühllagertechnologie und des führenden Logistiknetzwerks von Lineage mit weniger Hindernissen und Risiken konfrontiert werden und seltener verderben. Lineage Fresh nutzt die Erfahrung des Unternehmens als globaler Anbieter von temperaturgeführten Produkten und richtet sich an Unternehmen, bei denen die Lebensmittelsicherheit von entscheidender Bedeutung ist und eine schnelle Markteinführung unerlässlich ist. Zu den neuen Mehrwertdiensten und spezialisierten Fähigkeiten von Lineage Fresh gehören Umpack- und Absackdienste, Rekonditionierung, Umstapelung, Umgestaltung, Containerstopfen, Multitemperaturzonen für Produkte, Kältebehandlung, Begasung, Containertransport und die Integration von Einrichtungen unter Zollverschluss.

"Mit dem Start von Lineage Fresh freuen wir uns, unsere Reichweite auf dem Markt für Frischwaren zu vergrößern, indem wir dem Markt spezielle Kapazitäten für Frischwaren und Produktkompetenz hinzufügen und so unseren Kunden helfen, diese wachsende Chance zu nutzen", sagte Jim Henderson, Vice President of Business Development. "Dieses Angebot wird unsere strategischen Akquisitionen von Sun Valley Cold Storage und Kloosterboer, die hochmoderne Anlagen und jahrelange Erfahrung in das Unternehmen einbringen, sowie unsere neue Hafenanlage in Savannah, Georgia, nutzen, um eine effizientere durchgehende Lieferkette aufzubauen und gleichzeitig Kapazitätsprobleme zu lösen, die den Markt bisher beeinträchtigt haben."

Importeure von Frischprodukten, Exporteure und die internationale Gemeinschaft von Frischobst und -gemüse im Allgemeinen haben erhebliche Probleme mit dem Service und den Kapazitäten für ihre Frischprodukte. Um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, hat Lineage bedeutsame Investitionen in die Räumlichkeiten getätigt, um die Anforderungen des Frischmarktes zu erfüllen:

In den vergangenen zwei Jahren hat sich Lineage auf Mehrwertdienste konzentriert, die für den Umgang mit frischem Obst und Gemüse erforderlich sind, nämlich Lagerung, Umpacken, Verpacken und Transport von frischen Lebensmitteln. Das Unternehmen begann dieses Unterfangen im Juni 2021 mit der Übernahme der Kloosterboer Group, die das Lineage-Netzwerk um einen großen, langjährigen Frischebetrieb erweitert, mit Frischeeinrichtungen in Rotterdam und Flushing.

Im Dezember 2021 erwarb Lineage Sun Valley Cold Storage und dessen Anlage in Swedesboro, New Jersey, und baute damit seine Präsenz in der Tri-State-Region der USA aus, wo 80 der US-Produkte ins Land kommen. Sun Valley Cold Storage ist seit mehr als 15 Jahren auf dem Frischwarenmarkt tätig und verfügt über ein Team von erfahrenen Fachleuten, die sich auf den Umgang mit frischem Obst und Gemüse spezialisiert haben. Lineage ist dabei, diese Anlage um 5.000 zusätzliche Paletten zu erweitern, die im ersten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden sollen. Dabei werden die Kapazitäten und das Know-how der ehemaligen Sun Valley- und Kloosterboer-Betriebe genutzt, um das Frischwaren-Netzwerk von Lineage weltweit auszubauen.

Lineage baut ein neues, hochmodernes Kühllager im Hafen von Savannah, Giorgia, das voraussichtlich im Januar 2023 in Betrieb genommen wird und ausschließlich für Frischwaren bestimmt ist. Savannah ist der am schnellsten wachsende Hafen und das größte Containerterminal Nordamerikas. Die neue Anlage wird dazu beitragen, die Überlastung des Hafens zu verringern und die Frische der Produkte zu gewährleisten.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte Anbieter von temperaturgesteuerten Industrie-REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß in über 20 Ländern in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum. Die branchenführende Kompetenz von Lineage in Bezug auf umfassende Logistiklösungen, sein beispielloses Immobiliennetzwerk sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem als Visionary Partner von Feeding America die Ernährung der Welt zu unterstützen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens war Lineage 2022 eine "U.S. Best Managed Company", Nr. 3 in der "CNBC Disruptor 50"-Liste 2022, Nr. 17 in der "CNBC Disruptor 50"-Liste 2021, die Nr. 1 unter den Data-Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der Liste mit den innovativsten Unternehmen der Welt 2019 von Fast Company erwähnt und in die "Change The World"-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

