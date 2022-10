NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer Erholung des Neu- und Ersatzteilgeschäfts des Triebwerkbauers. Im Bereich der zivilen Instandhaltung dürfte der Produktmix solide gewesen sein./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 10:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 10:48 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

