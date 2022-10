DJ MÄRKTE EUROPA/Schwächer - Belastungfaktoren beherrschen die Lage

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte standen auch am Dienstag unter Druck. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 12.220 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gab um 0,5 Prozent auf 3.340 Punkte nach. Die Belastungsfaktoren haben sich nicht geändert: "Eine galoppierende Inflation mit einer einhergehenden restriktiven Geldpolitik, geopolitische Spannungen und die Angst vor einer Rezession belasten fundamental die Aktienmärkte", sagte Eddine Salah-Bouhmidi von IG Markets. "Die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste bleibt hoch", so der Marktanalyst, der bereits die Gefahr neuer Jahrestiefs sieht.

In London fiel der FTSE-100 um 1,1 Prozent. Die Bank of England musste schon wieder ihre Anleihenkäufe ausweiten.

Daneben verunsicherte aber auch die nahende Berichtssaison zum 3. Quartal den Markt. Zwar sagte Steven Bell von Columbia Threadneedle, eine erfolgreiche Berichtssaison wäre keine Überraschung. "Aber die Analysten werden nicht nur auf die Schlagzeilen schauen", so der Vermögensverwalter. "Viel besorgniserregender sind nämlich die Gewinnaussichten, denn es steht ein erheblicher Rückgang der Gewinnmargen zu befürchten", warnte er mit Blick auf die Entwicklung der Unternehmensergebnisse in den USA.

Nach dem Sprung am Vortag rentierten Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit 2,30 Prozent, zeitweise markierten sie sogar das höchste Niveau seit 11 Jahren. Der Euro konnte sich nach einer frühen Schwäche inzwischen behaupten und kostete 0,9739 Dollar.

Chemie- und Stahlaktien: Wie gewonnen, so zerronnen

An der Spitze der Verliererliste standen mit den Chemietiteln die Gewinner vom Montag, ihr Stoxx-Sub-Index gab 2,4 Prozent ab. Deutlich im Minus schloss auch der Stoxx-Index der Öl- und Gaswerte, er fiel um 1,8 Prozent.

Auf der anderen Seite lag der Index der Einzelhandelsaktien mit einem Plus von 0,8 Prozent auf der Gewinnerseite. Auch die konjunkturunabhängigen Pharmawerte hielten sich relativ gut, ihr Index gewann 0,3 Prozent.

Am deutschen Markt fielen Brenntag um 8,7 Prozent, BASF um 4,0 Prozent und Covestro um 3,5 Prozent. Symrise gerieten mit einem Minus von 3,1 Prozent in den Sog schwacher Zahlen des schweizerischen Konkurrenten Givaudan, die in Zürich 6,8 Prozent verloren. Auch die Aktien der zuletzt gesuchten energieintensiven Stahlunternehmen Thyssenkrupp und Salzgitter gaben wieder nach.

Die Aktien der Porsche AG fielen ebenfalls weiter zurück und näherten sich mit 83,60 Euro dem Ausgabepreis von 82,50 Euro.

Auf der anderen Seite stiegen Airbus um 0,9 Prozent. Die September-Auslieferungen entsprachen laut Marktteilnehmern den Erwartungen. Zalando zogen um 4,6 Prozent an. In der zweiten Reihe legten Lufthansa um weitere 1,9 Prozent zu.

Übernahmespekulation treibt Qiagen

Größter Gewinner im DAX waren Qiagen, die um 6 Prozent auf 44,35 Euro stiegen. Wie das Wall Street Journal unter Verweis auf informierte Personen schrieb, soll das US-Unternehmen Bio-Rad Laboratories Gespräche über eine Fusion mit Qiagen führen. Die Transaktion soll demnach einen Wert von mehr als 10 Milliarden Dollar haben. In den vergangenen Jahren gab es um Qiagen immer wieder Übernahmespekulationen. Zuletzt wollte 2020 Thermo Fisher Scientific das Unternehmen für rund 10 Milliarden Dollar übernehmen, scheiterte aber am Widerstand der Qiagen-Aktionäre.

Instone zweistellig im Minus

In der dritten Reihe des deutschen Marktes sackten Instone um 10,1 Prozent ab. Die Analysten von Barclays haben die Immobilienaktie auf "Verkaufen" heruntergestuft.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 3.340,35 -16,53 -0,5% -22,3% Stoxx-50 3.348,26 -12,26 -0,4% -12,3% Stoxx-600 387,95 -2,17 -0,6% -20,5% XETRA-DAX 12.220,25 -52,69 -0,4% -23,1% FTSE-100 London 6.885,23 -74,08 -1,1% -5,8% CAC-40 Paris 5.833,20 -7,35 -0,1% -18,5% AEX Amsterdam 636,31 -4,90 -0,8% -20,3% ATHEX-20 Athen 1.949,15 -11,59 -0,6% -9,0% BEL-20 Brüssel 3.345,31 -18,22 -0,5% -22,4% BUX Budapest 38.718,68 -372,81 -1,0% -23,7% OMXH-25 Helsinki 4.400,73 +1,55 +0,0% -20,9% ISE NAT. 30 Istanbul 3.910,04 -10,67 -0,3% +93,1% OMXC-20 Kopenhagen 1.561,52 +1,86 +0,1% -16,2% PSI 20 Lissabon 5.313,11 -24,31 -0,5% -5,0% IBEX-35 Madrid 7.355,90 -57,60 -0,8% -15,6% FTSE-MIB Mailand 20.730,50 -182,46 -0,9% -23,6% RTS Moskau 964,67 +0,79 +0,1% -39,6% OBX Oslo 1.034,65 -17,68 -1,7% -3,2% PX Prag 1.133,93 -18,97 -1,6% -20,5% OMXS-30 Stockholm 1.834,10 -2,81 -0,2% -24,2% WIG-20 Warschau 1.381,84 +2,35 +0,2% -39,0% ATX Wien 2.719,15 -28,10 -1,0% -28,3% SMI Zürich 10.207,83 -54,69 -0,5% -20,7% * zu Vortagsschluss DEVISEN zuletzt +/- % Di, 11:08 Mo, 17:01 % YTD EUR/USD 0,9739 +0,4% 0,9709 0,9701 -14,3% EUR/JPY 141,82 +0,3% 141,42 141,39 +8,4% EUR/CHF 0,9695 -0,0% 0,9699 1,0002 -6,6% EUR/GBP 0,8739 -0,4% 0,8782 0,8779 +4,0% USD/JPY 145,62 -0,1% 145,69 145,74 +26,5% GBP/USD 1,1148 +0,8% 1,1059 1,1052 -17,6% USD/CNH (Offshore) 7,1572 +0,0% 7,1870 7,1625 +12,6% Bitcoin BTC/USD 19.147,50 -0,5% 19.095,62 19.244,48 -58,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,44 91,13 -1,9% -1,69 +27,1% Brent/ICE 94,35 96,19 -1,9% -1,84 +28,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 155,41 154,12 +0,8% +1,29 +145,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.678,75 1.668,50 +0,6% +10,25 -8,2% Silber (Spot) 19,53 19,68 -0,7% -0,14 -16,2% Platin (Spot) 897,90 899,45 -0,2% -1,55 -7,5% Kupfer-Future 3,45 3,45 +0,2% +0,01 -22,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

October 11, 2022 12:03 ET (16:03 GMT)

