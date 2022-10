Es bleibt sehr volatil an den Börsen. Nach dem tiefen Rutsch zum Handelsauftakt haben die großen US-Indizes eine Gegenbewegung eingeleitet. Der S&P 500 steigt vom Tief rund 1,8 Prozent und liegt zeitweise mehr als 0,6 Prozent im Plus. Der Nasdaq 100 kann die herben Verluste zur Handelsmitte zumindest egalisieren. Unterdessen meldet LVMH aktuelle Ergebnisse.Die Einkaufslust von US-Touristen in Europa hat dem französischen Luxusgüterkonzern im Sommer überraschend starke Geschäfte beschert. Auf vergleichbarer ...

