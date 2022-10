Chargeurs Protective Films ist seit 40 Jahren für sein Know-how und seine Führungsrolle im Bereich von Folien für industrielle Verarbeitungsprozesse bekannt. Das Unternehmen ist Teil des Technologie-Geschäftsbereichs der Chargeurs Gruppe; es richtet derzeit seine Markenstrategie neu aus und unterstreicht damit seine ambitionierte Strategie.

Chargeurs Protective Films firmiert ab sofort unter der Bezeichnung Chargeurs Advanced Materials.

Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen für die Industrie, um die Haltbarkeit der Materialien seiner Kunden weltweit zu erhalten und zu verbessern. Indem Chargeurs Advanced Materials die betreffenden Oberflächen während des gesamten Fertigungsprozesses wie eine zweite Haut begleitet, trägt das Unternehmen zur Wertigkeit der Materialien bei, von ihrer Entstehung bis zum Endverbraucher.

Die Kunden kennen das Unternehmen unter vier Marken: Novacel, Boston Tapes Commercial, Main Tape und Novacel Performance Coatings. Ab sofort werden diese unter einer einzigen Marke zusammengefasst: Novacel.

Mit einer Präsenz in 90 Ländern, mit mehr als 750 Mitarbeitenden und 3.000 Industriekunden und Händlern bietet Novacel komplette Oberflächenlösungen für Materialien an. Das Angebot umfasst Folien für industrielle Verarbeitungsprozesse, technische Klebebänder, Laminiermaschinen und Spezialpapiere. Die Gruppe ist in fünf Märkten vertreten und entwickelt gemeinsam mit Partnern maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste.

Das Motto von Novacel lautet "Beyond the Surface" (Mehr als nur Oberflächen). Das Unternehmen setzt sich stark für Nachhaltigkeit und Innovationen, für die Umwelt und die Menschen ein. Mit der Umbenennung bekräftigt Novacel seine Ambitionen als Spezialunternehmen für verantwortungsbewusste Oberflächenlösungen, die Materialien aufwerten. Außerdem möchte das Unternehmen seine Entwicklung im Bereich der gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung beschleunigen.

Bei Novacel ist man stolz darauf, erste Erfolge bekanntgeben zu können. Die besonders umweltfreundliche Produktreihe Oxygen von Novacel wird auf neue Märkte, Materialien und Prozesse ausgeweitet. Dieses zu 100 Prozent recycelbare Sortiment ermöglicht es den Anwendern von Folien, ihre CO2-Bilanz um bis zu 30 Prozent zu reduzieren und den Einsatz fossiler Rohstoffe zu verringern. Novacel investiert auch in seine Anlagen, um neue Produkte zu entwickeln und gleichzeitig die Belastung der Umwelt zu verringern. Unsere bisherige Bilanz: Reduzierung des Wasserverbrauchs um 80 Prozent in den vergangenen fünf Jahren, Investitionen in alternative Energiequellen sowie Verringerung des Energieverbrauchs.

Über Novacel:

Novacel ist seit 40 Jahren ein weltweit führender Anbieter von Oberflächenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen B2B-Kunden Komplettlösungen in den Bereichen Folien für industrielle Verarbeitungsprozesse, technische Klebebänder, Papierprodukte und Maschinen sowie eine Reihe von Dienstleistungen an. Novacel trägt zur Effizienz der industriellen Fertigung bei seinen Kunden bei.

Novacel ist in 90 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 750 Mitarbeitende. Das Unternehmensmotto lautet "Beyond the Surface" (Mehr als nur Oberflächen). Novacel setzt sich stark für Nachhaltigkeit und Innovationen, für die Umwelt und die Menschen ein.

