XPENG AEROHT, das größte Unternehmen für Flugautos in Asien und eine Tochtergesellschaft von XPENG, führte heute den ersten Flug seines elektrisch betriebenen Flugautos, des XPENG X2, bei Skydive Dubai durch.

Es ist die erste öffentliche Vorführung des XPENG X2 nach Abschluss der spezifischen Risikobewertung für den Betrieb und der Erteilung einer Sonderfluggenehmigung durch die Zivilluftfahrtbehörde von Dubai (DCAA). Dieser erste Flug wurde von mehr als 150 Teilnehmern beobachtet, darunter Vertreter des chinesischen Konsulats in Dubai, der internationalen Handelskammer von Dubai, der DCAA, des Wirtschafts- und Tourismusministeriums von Dubai, des Dubai World Trade Centre und der internationalen Medien. Der heutige Erstflug folgte auf eine Grundsatzrede von Brian Gu, Vice Chairman und Präsident von XPENG, zur Vorstellung des X2 und der Zukunft der Mobilität am Eröffnungstag der GITEX im Dubai World Trade Centre.

Der öffentliche Flug fand bei Skydive Dubai statt, das sich in unmittelbarer Nähe von The Palm befindet und hervorragende Luftraumbedingungen sowie einen Panoramablick auf die Stadt bietet, um dem historischen Flug eine atemberaubende Kulisse zu verleihen.

Brian Gu, Vice Chairman und President von XPENG, kommentierte: "Die öffentliche Präsentation des XPENG X2 in Dubai stellt einen bedeutenden Meilenstein für XPENG AEROHT und die internationalen Errungenschaften im Bereich der Flugautos dar. Dubai ist weltweit als ‚Stadt der Innovation' bekannt, weshalb wir uns entschieden haben, die erste öffentliche Flugveranstaltung des X2 hier durchzuführen. Der heutige Flug ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg von XPENG zur Erforschung der Mobilität der Zukunft."

Der erste öffentliche Flug des XPENG X2 wurde von der internationalen Industrie- und Handelskammer Dubai unterstützt. Die Handelskammer von Dubai war von Beginn des Projekts an in den gesamten Prozess eingebunden und hat XPENG AEROHT strategisch beraten. Hassan Al Hashemi, amtierender Präsident und CEO, nahm an der Veranstaltung teil und zitierte in seiner Rede: "Der weltweit erste öffentliche Flug des X2-Flugautos wird die Mobilität der Zukunft verändern. Das Flugauto ist der Inbegriff von Ehrgeiz, Innovation und zukunftsorientierter Vision, die Dubai und seine Führung seit jeher inspiriert hat. Wir haben heute einen historischen Moment erlebt, der die nächsten 50 Jahre bestimmen wird

Flugauto von XPENG auf der GITEX GLOBAL

Die GITEX GLOBAL 2022, eine der größten Technologiemessen der Welt, wurde am 10. Oktober im Dubai World Trade Centre eröffnet. Bei der 42. Ausgabe der Veranstaltung mit 5.000 Unternehmen und 100.000 Teilnehmern aus 170 Ländern treffen sich die fortschrittlichsten Unternehmen und die besten Köpfe, um sich eingehend mit verschiedenen Technologiethemen zu beschäftigen, darunter auch mit der Mobilität der Zukunft. Das XPENG X2-Flugauto, das im XPENG AEROHT-Pavillon in der Za'abeel-Halle 3 ausgestellt war, zog am ersten Tag der internationalen GITEX-Veranstaltung die Blicke Tausender Besucher auf sich.

Trixie LohMirmand, Executive Vice President of Events Management beim Dubai World Trade Centre, dem Veranstalter der GITEX GLOBAL, erklärte dazu: "Die GITEX war im Laufe der Jahre Schauplatz bedeutender Ereignisse. Heute sind wir stolz darauf, den ersten öffentlichen Flug des bahnbrechenden Flugautos XPENG AEROHT X2 in Partnerschaft mit der internationalen Handelskammer Dubai zu unterstützen. Elektrisch betriebene Flugautos sind die Zukunft des Reisens, und es ist unglaublich, heute Zeuge zu werden, wie Geschichte geschrieben wird."

Über das elektrisch betriebene Flugauto XPENG X2

Das XPENG X2 ist das Flugauto der fünften Generation, das von XPENG AEROHT unabhängig entwickelt und hergestellt wird. Das Flugauto X2 verfügt erstmals über ein geschlossenes Cockpit mit einem minimalistischen, tropfenförmigen Design im Sci-Fi-Look, das die hocheffiziente Aerodynamik berücksichtigt, um die ultimative Flugleistung zu erreichen. Zur Reduzierung des Gewichts ist die Struktur des XPENG X2 komplett aus Karbonfasern gefertigt.

Das XPENG X2 ist ein zweisitziges Flugauto. Es erzeugt während des Fluges keine Kohlendioxid-Emissionen und stellt einen Schritt vorwärts auf dem Weg zu einem umweltfreundlichen Stadtverkehr dar. Das Flugauto eignet sich für künftige Stadtflüge in geringer Höhe und ist perfekt für Kurzstreckenflüge in der Stadt, z. B. für Sightseeing und medizinische Transporte.

Das XPENG X2 Flugauto ist mit zwei Fahrmodi ausgestattet: manuell und autonom. Während des autonomen Fluges können die Passagiere ein sicheres und intelligentes Flugerlebnis mit einfachen Start-, Rückkehr- und Landevorgängen auf Knopfdruck genießen.

Der XPENG X2 Dubai-Flug wird Realität

Das XPENG X2 hat die spezifische Risikobewertung für den Betrieb in Zusammenarbeit mit der DCAA erfolgreich bestanden und die Erlaubnis für den ersten öffentlichen Flug in Dubai erhalten. Ein professionelles XPENG AEROHT-Team sammelte die technischen Informationen des X2 F&E-Teams und formulierte unter Bezugnahme auf das internationale Standardmodell das Betriebskonzept und das Handbuch für den X2-Demonstrationsflug und bewertete das Betriebsrisiko. Mit Unterstützung der Sanad Academy und der Zivilluftfahrtbehörde von Dubai wurde ein Plan zur Risikominderung entwickelt, um zu gewährleisten, dass der erste öffentliche Flug des X2 sicher durchgeführt werden konnte.

Während des Tests wurde das XPENG X2 Flugauto von den DCAA-Gutachtern für seine Stabilität sowie die Standardisierung des gesamten Flugbetriebsprozesses gewürdigt. Mit dem XPENG X2 hat zum ersten Mal ein bemanntes, autonom fliegendes Fahrzeug aus China seine Betriebsrisikobewertung im Ausland abgeschlossen. XPENG AEROHT ist damit das erste Unternehmen, das die Bewertung in der spezifischen Gewichtsklasse in Dubai bestanden hat.

XPENG AEROHT kündigt auf dem XPENG Tech Day 1024 weitere Updates für das Flugauto der sechsten Generation an

XPENG AEROHT wird auf dem diesjährigen XPENG Tech Day (24. Oktober 2022) die entscheidenden Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeit für das fliegende Auto der sechsten Generation bekannt geben, einschließlich der Konfiguration, des Außendesigns und der Luftfahrtechnik.

Ausgestattet mit manuellen und automatischen Flugmodi, stellt dieses elektrisch betriebene Flugauto der nächsten Generation, das sowohl fliegen als auch auf der Straße fahren kann, eine echte Transformation von zweidimensionaler zu dreidimensionaler Mobilität dar. Es erfüllt nicht nur die täglichen Reiseanforderungen, sondern kann auch das Faltverformungssystem auslösen, um einen vertikalen Start und eine vertikale Landung für einen bemannten Tiefflug zu ermöglichen.

Über XPENG AEROHT

XPENG AEROHT, eine Tochtergesellschaft von XPENG, ist das größte Unternehmen für fliegende Autos in Asien. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, durch die Integration von intelligenten Fahrzeugen und moderner Luftfahrt das sicherste intelligente elektrische Flugauto für individuelle Nutzer herzustellen. In Zukunft werden wir Produkte und Lösungen im Bereich des 3D-Transports anbieten.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat das Unternehmen 15.000 sichere bemannte Flüge absolviert. Es hat bereits mehrere Industriedesignpreise gewonnen, darunter den Red Dot Award, den IF Award und den IDEA Design Award.

XPENG AEROHT hat am 19. Oktober 2021 über 500 Millionen US-Dollar für seine Serie A-Kapitalfinanzierung eingeworben. Die Finanzierungsrunde wird von IDG Capital, 5Y Capital und XPeng Inc. angeführt, mit Beteiligung eines Konsortiums renommierter Investoren, darunter Sequoia China, Eastern Bell Capital, GGV Capital, GL Ventures und Yunfeng Capital.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aeroht.com.

Über XPENG

XPENG ist ein führendes Technologieunternehmen, das intelligente Mobilitätslösungen konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet. Wir erforschen die Vielfalt der Mobilität, einschließlich Elektrofahrzeuge (EVs), senkrecht startende und landende Elektroflugzeuge (eVTOL) und Robotik. Wir konzentrieren uns darauf, eine Zukunft der Mobilität zu schaffen, die durchdachte und einfühlsame Intelligenz einsetzt, um das Fahrerlebnis zu verbessern.

XPENG hat sich der internen Forschung und Entwicklung verschrieben. Fast 40 unserer Mitarbeiter arbeiten in Bereichen, die mit Forschung und Entwicklung zu tun haben und helfen, unser wachsendes Produktportfolio zu entwickeln. Das Unternehmen hat ein umfassendes Fahrerassistenzsystem (XPILOT) sowie ein intelligentes Betriebssystem (Xmart OS) für ein verbessertes Fahrerlebnis im Auto entwickelt. XPENG hat auch zentrale Fahrzeugsysteme für verbesserte Fahreigenschaften entwickelt, darunter Antriebsstränge und eine fortschrittliche elektronische Architektur.

XPENG hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China, und verfügt über mehrere regionale Niederlassungen in Peking, Shanghai, Shenzhen, Silicon Valley und San Diego. Im Jahr 2021 richtete das Unternehmen seinen europäischen Hauptsitz in Amsterdam ein und eröffnete weitere Niederlassungen in Kopenhagen, München, Oslo und Stockholm. Die Elektrofahrzeuge von XPENG werden in einem eigenen Werk in Zhaoqing, China, hergestellt. Um unsere Produktionskapazitäten weiter auszubauen, errichten wir derzeit zwei neue, eigene Produktionsstätten für intelligente Elektrofahrzeuge in Guangzhou und Wuhan.

Weitere Informationen über XPENG und die Verfügbarkeit unserer Produkte in bestimmten Regionen finden Sie auf unserer Website: www.heyxpeng.com

