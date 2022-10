Es ist seit einiger Zeit ein vertrautes Bild: Unter den Aktien im Dow Jones ist Walt Disney bei den größten Tagesverlierern zu finden. Für den Abverkauf gibt es einen guten Grund. Doch es finden sich auch Argumente, die für die Aktie sprechen. DER AKTIONÄR liefert einen kompakten Überblick zum Stand der Dinge bei Disney.Die Disney-Parks sind voll. Zuletzt war Disney aber an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Und in einer Rezession, die 2023 in den USA erwartet wird, dürfte es schwer werden, mehr Geld zu ...

